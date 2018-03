Muhterem Aras im „Marktgespräch“

Anzeige

Schriesheim erwartet heute Abend hohen Besuch: Anlässlich des Mathaisemarktes kommt die Präsidentin des baden-württembergischen Landtags, Muhterem Aras (Bild), in die Weinstadt an der Bergstraße.

Ab 19 Uhr ist die 52-Jährige, die im staatlichen Protokoll des Landes Baden-Württemberg Rang zwei nach dem Ministerpräsidenten einnimmt, zu Gast beim traditionellen „Marktgespräch“ der Grünen im großen Saal des Gasthauses „Zum Goldenen Hirsch“ in der Heidelberger Straße. In ihrer Rede wird sie sich unter anderem dem 100. Jubiläum des Frauenwahlrechtes in Deutschland widmen. -tin (Bild: Grüne)