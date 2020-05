Museum Théo Kerg bald offen

Von Stephanie Kuntermann

Ab Sonntag, 14. Juni, ist das Museum Théo Kerg in der Weinstadt wieder geöffnet. Das teilt der Kulturkreis (KKS) mit, dessen Pressesprecher Dieter Weitz erklärt, dass nun an jedem Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr wieder Besucher in der Museumsscheuer willkommen sind.

Gezeigt wird die Dauerausstellung mit Werken des namensgebenden Künstlers Théo Kerg, was Weitz als „schrittweise Rückkehr zum normalen kulturellen Leben unserer Stadtgesellschaft“ begrüßt. Es war indes nicht nur das Coronavirus, das die Einrichtung ausbremste. Im Januar verstarb nämlich die langjährige Kuratorin Lynn Schoene, die über Jahre Künstlerkollegen zu Sonderausstellungen ins Museum geholt hatte.

Hygieneauflagen und Abstand

Nun also die Wieder-Eröffnung: Die KKS-Helfer führen sie unter den aktuellen Auflagen durch, halten Handdesinfektionsmittel bereit und weisen darauf hin, dass Maskenzwang besteht, dass immer nur ein Besucher die Innentreppe benutzen soll und Abstandsregeln eingehalten werden müssen. „Trotz dieser notwendigen Einschränkungen“, fährt Weitz fort, „sagen wir schon jetzt ein herzliches Willkommen an alle Besucher, die das Museum besuchen werden.“ Weiter geht es auch für den KKS: Die Mitgliederversammlung fiel im März den Corona-Beschränkungen zum Opfer. Am Donnerstag, 17. September, soll sie nun aber nachgeholt werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020