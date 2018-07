Anzeige

Bereits das dritte Jahr in Folge öffnete die Musikschule Schriesheim im Kurpfalz-Bildungszentrum ihre Türen für alle musikbegeisterten Kinder und Erwachsenen der Umgebung. Gleich zu Beginn wurden die Gäste mit einem Vorspiel des neuen Holzbläser-Ensembles „Wind Art“ der Musikschule empfangen, welches unter der Leitung von Gregor Kunz das Publikum schonmal musikalisch einstimmte.

Neben einigen begrüßenden Worten des Schulleiters der Musikschule, Olaf Weithäuser, hielt auch der Bürgermeister von Schriesheim, Hans-Jörg Höfer, eine kurze Ansprache, in der er das „engagierte Kollegium“ der Musikschule lobte. Dabei betonte er auch, dass „Musik eine Bereicherung für das Leben“ sei und wünschte allen Anwesenden „einen musikalischen Nachmittag“.

Anschließend konnten die Besucher die große Vielzahl an Instrumenten, welche die Musikschule zu bieten hat, selbst erforschen und nach belieben ausprobieren. Natürlich standen dabei stets die entsprechenden Fachlehrer bereit, um etwaige Fragen zu klären oder um den Gästen bei ihren ersten Annäherungsversuchen an ein neues Instrument zu helfen. In dieser Aufgabe hatten die Lehrer alle Hände voll zu tun, denn trotz des sommerlichen Badewetters war das Ereignis gut besucht.