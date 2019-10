Musik von Bach bis Miles Davis

Zwei Jazz-Gruppen, die 55 Names und die „Late Trumpet Jazz Combo“, treffen sich im Musiksaal des Schulzentrums und liefern sich an jenem Abend einen musikalischen Schlagabtausch, der die Herzen der Jazzfreunde höher schlagen lässt. Olaf Weithäuser, Leiter der Musikschule und „Vater“ der beiden Bands, will dies aber nicht als Wettstreit sehen, sondern eher als freundschaftliches Miteinander. „Es gleicht mehr einem Tennismatch, wo man sich die Bälle zuwirft“, fasst er das rund zweistündige Konzert zusammen.

Das Saxofonensemble mit dem fantasievollen Namen 55 Names wird 2013 Weithäuser gegründet und erarbeitet sich in kurzer Zeit ein recht großes Repertoire, angefangen bei Klassik über Rock, Soul, Pop bis zum klassischen Jazz. Auch das Oktett Late Trumpet Jazz Combo , das sich dem klassischen Jazz verschreibt, ist ein Kind Weithäusers, 2009 gegründet.

Olaf Weithäuser, der die Jazzfreunde im Musiksaal zum herbstlichen Konzert mit dem geheimnisvollen Namen „Herbst Wind Jazz“ begrüßt, warnt die Zuhörer erst einmal: „Stellenweise könnte es ultra laut werden.“ Und das ist nicht übertrieben, denn die Musiker entfachen mit viel Power ein musikalisches Feuerwerk aus Swing und Jazz vom Feinsten. Kaum ein Zuhörer kann sich den Rhythmen entziehen.

Bereits bei den ersten Tönen von „Cantaloupe Island“, einer Komposition von Herbie Hancock, springt der Funke der mitreißenden Musik auf das Publikum über, so dass man dem zwanghaft rhythmischen Wippen des Fußes nicht widerstehen kann. Immer wieder wird spontan und frenetisch applaudiert.

Zwischen den einzelnen Stücken und dem fliegenden Wechsel der beiden Bands erfährt das Publikum viel Wissenswertes über die Stücke und ihre Komponisten. Man kann Weithäuser nur dazu gratulieren, dass er bei der Zusammenstellung des Programms mit seiner musikalischen Vielfalt wieder mal ein gutes Händchen beweist und damit voll ins Schwarze trifft.

Querschnitt der Stilrichtungen

Geboten wird ein Querschnitt durch die Geschichte des Jazz mit Stücken von Miles Davis wie „Nardis“, das orientalisch klingt, bis zu Joe Zawinul mit seinem „Birdland“ eine Hommage auf den Jazzkeller, in dem die Karriere des aus Wien stammenden Musikers beginnt. Wie erstaunt ist man, als man nach dem letzten Ton des ersten Stücks der sieben Saxofone erfährt, dass es nicht aus der Feder eines der bekannten Jazzkomponisten stammt, sondern die Fuge Nr. 7 von Johann Sebastian Bach ist. Im Stück „Stolen Moments“ verarbeitet Oliver Nelson 1961 seine Gefühle, die er nach dem Verlassen einer geliebten Frau durchlebt. Ein musikalischer Leckerbissen ist Glenn Miller‘s „Moonlight Serenade“. Ein Stück zum Träumen.

Zeit zum Verschnaufen verbleibt Olaf Weithäuser nur in der Pause, legt er doch einen fliegenden Wechsel vom Saxofonisten bei 55 Names zum Drummer bei der Combo hin. Überhaupt vermitteln die Musiker, allesamt Solisten, die Dynamik, die den Jazz so einzigartig macht. Das Publikum kommt in den Genuss eines wunderbaren Abends, der einen Hauch Südstaatenatmosphäre an die Bergstraße bringt.

