Musikalische Einstimmung

Zum ersten Mal dabei: der Chor der Grundschule Altenbach. © Gregor

Das Adventssingen ist mittlerweile liebgewordene Tradition: Am Tag vor dem vierten Advent stimmt der MGV Liederkranz im Schulhof auf das Weihnachtsfest ein. Von Anfang an waren die Altenbacher begeistert, kamen bei frostigen Temperaturen oder auch, wenn statt „Leise rieselt der Schnee“ vielleicht „Singing in the rain“ besser gepasst hätte.

Daran erinnerte Vorsitzender Jürgen Fitzer und stimmte die große Besucherschar mit dem Gedicht „Was ist Weihnachten“ auf das Kommende ein, darunter eine Premiere: Zum ersten Mal war der Chor der Altenbacher Grundschule unter Leitung von Martin Wörner mit dabei; vor wenigen Tagen, berichtete Fitzer weiter, hätten zudem vier Buben spontan beschlossen, bei einer Chorprobe reinzuschnuppern.

Dann ging es los mit „Santa Claus“, „Frohe Weihnacht und „Merry Christmas“, dem sich der evangelische Kirchenchor unter Leitung von Ernst Kratzert mit „Sing ma im Advent“ und „Advent is a Leuchtn“ anschloss, gefolgt von den Gastgebern, die mit Dirigent Julian Schwarz den „little Drummer Boy“ besangen, bevor der katholische Kirchenchor und Chorleiterin Irmgard Menz lateinische und englische Stücke vortrugen. Den Abschluss dieses festlichen Weihnachtssingen machte mit weihnachtlichen Klängen der Musikverein Dossenheim unter Stabführung von Marcel Hamaekers. greg

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018