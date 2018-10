Musikalischer Tabubruch kommt gut an

„Ich werde viel singen und wenig reden.“ So stieg der französische Sänger und Pianist Henry Muller ein in sein Programm, dessen Zauber seine Wirkung beim Publikum in der ausverkauften Weinscheuer Majer nicht verfehlte. Auf Einladung des Partnerschaftsvereins nach Schriesheim gekommen, versetzte der Künstler die Besucher mit einem fulminanten Chansonabend in einen Rausch der Gefühle.

Nach einem freundlichen „Bon soir“ griff er in die Tasten des E-Pianos, das freundlicherweise ebenso wie die gesamte Technik von Jürgen Betzin bereit gestellt wurde, und erzählte mit dem Song von Georges Brassens „L‘Auvergnat“ die Geschichte armer Leute, die im 19. Jahrhundert nach Paris kamen, um Kohl, Holz und Wein zu verkaufen. Als er „Nathalie“ und „L‘important, c‘est la Rose“ von dem großen unvergesslichen Sänger und Interpreten Gilbert Bécaud anstimmte, sang das Publikum auf seine Bitte hin mit. Mit dem Chanson von Jacques Brel entführte er die Zuhörer nach Amsterdam zum Hafen, wo Matrosen mit Mädchen tanzen. Dann ging die Reise über die Loreley - ein Stück aus seiner Feder, - zurück nach Paris und auf die prachtvollen Champs-Elysees. Mit einem Loblied auf die Liebe, das einst die legendäre Edith Piaf gesungen hatte, entließ er sein Publikum in die Pause.

Auf Wunsch in Deutsch gesungen

Melancholisch und etwas traurig, dennoch einschmeichelnd fühlte sich die Hymne von Carles Aznavour über „La Bohème“ an. Muller sang weitere seiner eigenen Lieder wie „Les Enfants“, das er für seine Kinder komponiert hatte oder „L‘Apres-Gershwin“, eine Hommage an den großen Komponisten. In „La cage ouverte“ erzählte er die Geschichte eines kleinen Vogels, der ausgehungert zu ihm in sein Zimmer flog und den ganzen Winter bei ihm blieb.

Da ihn seine Schwester Maria gebeten hatte, auch etwas auf Deutsch zu singen, habe er in der Literatur gesucht und auch etwas gefunden, lächelte er. Als er in die Tasten griff und „Lili Marleen“ erklang, waren einige der Gäste dann doch erstaunt. Völlig überrascht reagierten sie auf den nächsten Titel, das traditionelle „Ich hatt einen Kameraden“. Nach kurzem Zögern sangen einige mit, denen es sichtlich gefiel, dass Muller hier ein Tabu brach.

Nicht ohne Zugaben wollte man den Künstler am Ende entlassen, und so stimmte er ein weiteres symbolträchtiges deutsches Lied an, „Die Gedanken sind frei“. Bei „La vie en rose“ waren Künstler und Publikum wieder ganz in ihrem Element, und es wurde tüchtig mit geschmettert. Einen kleinen Gag hatte er zu guter Letzt aber noch auf Lager. Er fragte nach jemandem, der Klavier spielen könne, und nach einer Bedenkpause setzte sich Betzin ans Piano. Virtuose Fähigkeiten waren indes nicht gefordert, er musste nur schwarze Tasten anschlagen, während Muller derweil auf den weißen Tasten eine Improvisation hinlegte. Das spontane, vierhändige Experiment glückte und geriet zum exzellenten Zusammenspiel. Nur ungern entließ man diesen hervorragenden und charmanten Musiker, man bedankte sich bei ihm mit einem langen, tosenden Applaus. Worauf Muller versprach, im nächsten Jahr wieder zu kommen.

