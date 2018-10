Nach Pause wieder Rock‘n‘Riesling

Nach vierjähriger Pause lädt die Winzergenossenschaft (WG) Schriesheim wieder zu einer „Rock‘n‘Riesling“-Party in den Zehntkeller ein, und zwar für Samstag, 13. Oktober. Zur 27. Auflage der Kultveranstaltung spielt die „Freddy Wonder Combo & Friends“. Geboten werden ein umfassendes musikalisches Repertoire aller Stilrichtungen aus zwei Jahrzehnten sowie Riesling-Weine aus den Beständen der Winzergenossenschaft. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn des Konzerts um 20.30 Uhr. Der Eintritt (inklusive eines ersten Viertels Riesling) kostet 12 Euro. Vorverkaufsstellen sind in der Schriesheimer Kernstadt die Geschäftsstelle der WG und die Galerie Opus, beide in der Heidelberger Straße, sowie im Ortsteil Altenbach das Geschäft „PeLe“. -tin

