Nach Rücktritt von Witteler und Katz Suche nach neuer Leitung

Anzeige

Offen sei noch der Sanierungsstau und wenn man daran mit viel Eigenleistung gehe, könnte man ihn auf 300 000 Euro drücken. Das würde bedeuten, dass der Verein in zwölf Jahren erst schuldenfrei ist. Was ihn maßlos geärgert habe, sei die Ignoranz einiger Leute, die den Schlamassel mit verursacht haben. Eine Rüge ging auch an die Adresse der Verwaltung. „Wenn einem als ehrenamtlicher Vorsitzender von der Stadt so viel Gegenwind entgegen bläst, dann hat man irgendwann die Nase voll“, richtete er seine Kritik an den anwesenden Bürgermeister, der sich an diesem Abend jedoch mit einer Stellungnahme zurückhielt.

Doch es gab auch etwas Erfreuliches zu berichten: Nach den beiden Jahren hatte das Betriebsergebnis einen Überschuss von 41 000 Euro. „Das zeigt doch, wie unglaublich leistungsfähig der Verein ist“, kommentierte Witteler. Abschließend richtete er seinen ganz besonderen Dank an seine Mitstreiterin Gabi Katz. Sie habe ihm über drei Jahre den Rücken gestärkt. „Ohne Gabi stände der Verein bei weitem nicht da, wo er heute steht“, lobte er und er dankte auch allen ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern.

Wie es weiter gehen soll, darüber informierte Werner Kranz die Mitglieder. Er sei sehr dankbar, dass Sven Witteler und Gabi Katz bereit seien, bis zum 31. Oktober kommissarisch den Verein zu führen. In dieser Zeit soll eine Findungskommission, Kandidaten küren. Er verwies darauf, dass neben den beiden Vorsitzenden weitere Positionen besetzt werden müssten, wie die eines Schriftführers, eines Pressewartes.

Aus den Reihen der Mitglieder kam die Frage nach den Verursachern dieser Misere. Und wieder wurden die Querelen und die Ignoranz innerhalb des Vereins hervorgehoben. Dazu der Aufstieg in die Erste Bundesliga, der den finanziellen Rahmen gesprengt habe und auch der Verlust an Mitgliedern im Studio. Hier sei der Grund, dass Pfitzenmeier gerade die jüngeren Sportler abgeworben habe. Der Vorschlag eines Mitglieds, eine Sonderkommission zu gründen, um die Gräben auszutrocknen, lehnte Herbert Graf ab: „Hört damit auf, das würde die Gräben noch tiefer ausheben“ ab. Der von Werner Kranz vorgetragene Vorschlag wurde von den Mitgliedern angenommen. Gabi Katz bat die Mitglieder mit Tränen erstickter Stimme: „Bitte kämpft um unseren KSV, nur gemeinsam geht das“.

Geehrt wurden: für 25 Jahre: Inge Adam, Hans Kuhn, Brigitte Neusel-Bedu-Addo, Susanne Kott für 50 Jahre: Heinrich Philipp, Heinz Merkel, Renate Krämer für 60 Jahre: Karlheinz Grüber für 70 Jahre: Martin Deger, Heinz Beyrer greg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.05.2018