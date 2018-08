Nach zwei Jahren wieder Suppentreff

Es ist die größte Veranstaltung in Schriesheim nach dem Mathaisemarkt: das Kerwe-Straßenfest, das in diesem Jahr vom 1. bis 3. September gefeiert wird. Die Vorbereitungen der Haupt- und Ehrenamtlichen laufen auf Hochtouren. Die gute Neuigkeit: Erstmals seit zwei Jahren gibt es wieder den Suppentreff.

Gefordert sind derzeit zum einen die Mitarbeiter der Stadt; denn die Kerwe, zu deren Zeit das Straßenfest stattfindet, ist eine offizielle Veranstaltung der Gemeinde, die von dieser organisiert wird. Das Programm wird denn auch am morgigen Donnerstagvormittag im Rathaus vorgestellt; Ordnungsamt-Vizechefin Isabel Herschel hat dazu eingeladen.

Doch ohne die zahlreichen Ehrenamtlichen wäre das Straßenfest gar nicht denkbar, und das gilt vor allem für den Verkehrsverein. Das Team um die Vorsitzende Irmgard Mohr zeichnet verantwortlich für den Flohmarkt, der bereits am frühen Morgen in die Altstadtgassen Leben bringt, sowie für einen zentralen Punkt des Musikprogramms: den Jazz in der Oberstadt. Fachlich versiert organisiert wird dieser, wie seit vielen Jahren, von Schriesheims „Jazz-Bischof“ Eugen Fallmann.

Der Verkehrsverein ist aber auch für ein Detail zuständig, das zu dieser Veranstaltung gehört wie der Wein: den Straßenfest-Button, den Ehrenmitglied Karl-Heinz Schulz erfunden hat und den er bis heute betreut. Alljährlich zeigt der Button ein anderes Schriesheimer Motiv und ist daher längst zu einem begehrten Sammlerobjekt geworden. „In diesem Jahr zeigt er den Eingang des Zehntkellers“, so Irmgard Mohr.

Ehrenamtlich aktiv sind auch die Helfer an den Ständen und in Buden, Zelten und Höfen. Erstmals seit zwei Jahren gibt es wieder den Suppentreff – wie Organisatorin Renate Krämer berichtet, aber nicht mehr in der Oberstadt, sondern in der Heidelberger Straße im Anwesen von Marc Hartmann. Er ist bei den KSV-Ringern aktiv, die alle mithelfen. -tin

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018