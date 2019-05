Nächstes Projekt: Krankenhaus im Osten Indiens

Seinen 40. Geburtstag feiert der Verein „Hilfe zur Selbsthilfe – Dritte Welt“ mit Sitz in Dossenheim in diesem Herbst. In den zurückliegenden vier Jahrzehnten hat er fast 29 Millionen Euro an Geld- und Sachspenden gesammelt und weitergegeben. Das soll auch im 41. Jahr seines Bestehens weitergehen, versichert Helmut Merkel, seit Gründung des Vereins an seiner Spitze, auf der jüngsten Jahreshauptversammlung.

Aktuelles Projekt: Der Bau eines Wohnheims für Jungen in Mintong im Osten Indiens. Finanziert wird es aus einer Initiative mit dem Titel „Aktion Z – Altgold für die dritte Welt“, an der sich Zahnärzte aus ganz Baden-Württemberg beteiligen. 253 500 Euro kamen zusammen, die nun in das Jungenwohnheim fließen, das jenes für Mädchen ergänzt. „Diese konnten ihr neues Heim bereits beziehen“, so Merkel.

Zweites großes Projekt ist die Förderung von Studenten aus Teearbeiterfamilien im indischen Assam. „Es sind alles hochbegabte junge Menschen aus armen Familien, die einen High School Abschluss mit der Note sehr gut geschafft haben“, so Merkel.

Unterstützung von Studenten

In diesem vom Verein und vom Don Bosco College finanzierten Projekt erhalten 20 weibliche und 20 männliche Studenten für drei Jahre ein Stipendium, das für Studiengebühren und die Unterbringung auf dem Campus gedacht ist. Der Dossenheimer Verein unterstützt jeden der Studenten mit 500 Euro pro Jahr, vom College Don Bosco erhalten sie weitere 100 Euro. Gezahlt wird das Stipendium über drei Jahre.

In seinem Jahresbericht ging Merkel auf einige Großprojekte ein, die im zurückliegenden Jahr dank großzügiger Spenden der Verwirklichung ein Stück näher gekommen sind. So nannte er den Bau der Krankenstation ebenfalls in Mintong, der mit Hilfe eines Spenders jetzt finanziell gesichert sei. Als Grund für die zeitliche Verzögerung und die Mehrkosten verwies er auf die Abgeschiedenheit des Orts mit unzulänglichen und kaum befahrbaren Straßen. Das hatte zur Folge, dass die ursprünglich veranschlagten Kosten von 22 600 Euro auf 40 000 Euro anstiegen. „Menschen müssen sich oft auf den stundenlangen Weg machen, um die Krankenschwestern im neuen Mädchenheim um Hilfe zu bitten.“ Dabei würden Kranke von ihren Angehörigen auf dem Rücken getragen. Daher habe der Bau des Krankenhauses oberste Priorität.

Für Merkel und seinen Verein war das zurückliegende Jahr auch aus einem anderen Grund nicht einfach. Aufgrund einer Erkrankung musste der Vorsitzende die laufenden Geschäfte ruhen lassen. In seiner Stellvertreterin Brigitte Litterer fand er jedoch „eine würdige und kompetente Bevollmächtigte“, wie er bei der jetzigen Versammlung lobte.

Interesse fand an jenem Abend auch ein enger Freund des Vereins, der sich wie Merkel seit Jahrzehnten in diesem Bereich engagiert: Cephas Bansah, König des Drei-Millionen-Volkes der Ewe im Osten Ghanas, signierte sein Buch „König zwischen zwei Welten. Zwischen Krone und Schraubenschlüssel“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019