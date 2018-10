Nächstes Ziel ist die Feier zum 100. Geburtstag

Zweimal mit dem Fuß aufstampfen, einmal klatschen: Brian May konstruiert 1977 ein minimalistisches Intro für „We will rock You“, das sofort zum Klassiker wird. Die Voxx-Club-Version „Rock mi“ hat den Song von aller Gesellschaftskritik befreit, auf einen Dorfplatz versetzt und zum Partyknaller gemacht.

Und zum mitsingbaren Chorstück, welches das Eingangsmotiv des Queen-Hits aufgreift. Los geht es damit stilecht a capella, als die Sänger sich durch die ersten Takte klatschen: Das Herbstkonzert des MGV Lyra ist da bereits auf der Zielgeraden, die Stimmung im Zehntkeller auf dem Höhepunkt. Und als Posaunen, Tuba und Trompeten einfallen, ist das Publikum hellauf begeistert.

Motto „Tradition und Moderne“

Zu Beginn des Abends ist das noch nicht so klar, das Motto „Tradition und Moderne“ zieht, na ja, nicht gerade die Wurst vom Brot. Auch Moderator Siegfried Wachter bemerkt: „Das Wort Tradition klingt ja leicht angestaubt.“ Er erklärt es mit der Weitergabe von Kultur und Eigenheiten, „die zu unserem Leben gehören“, während die Moderne ins 20. Jahrhundert gehört; in den nun folgenden 21 Musikstücken ist von beidem etwas drin. Vor allem einiges aus der Geschichte des Chors: „Cheste viole“, das Liebeslied aus dem Friaul, zählt schon lange zu seinem Repertoire, behutsam, feinfühlig gesungen wie auch das wehmütige Volkslied „Kein schöner Land in dieser Zeit“.

Suaheli-Stück aus Afrika

Neu einstudiert ist dagegen „Wana Baraka“; ursprünglich für Kinderchöre geschrieben, wurde das Suaheli-Stück erst in Kenia und bald auch über dessen Grenzen hinaus bekannt. Es beginnt ganz leise, auf ein Winken von Dirigent Frank Ewald werden die Töne lauter, klarer, fächern sich auf, bis der Chor schließlich sechsstimmig singt und alles in einem mächtigen Akkord mündet. Auf den voll besetzten Bankreihen wird laut „Bravo!“ gerufen, und manchem geht es wie Wachter, der bekennt: „Das Lied steigert sich so, dass bei mir Enttäuschung aufkam, als es zu Ende war.“

Balladen, Spirituals wie „My Lord, what a morning“ und Rod Stewarts „Sailing“ gehören ins Programm, zwischendurch hat Sopranistin Yeani Lee das Wort, am Klavier begleitet von einer alten Bekannten: Seit vielen Jahren gestaltet Mihaela Tomi Konzerte und Weihnachtsfeiern des Chors mit, begleitet Solisten. Diesmal zu Operettenmelodien oder der Arie „Je veux vivre“ aus Gounods „Romeo et Juliette“, welche die junge Sängerin mit gläserzerschmetternden hohen Tönen garniert.

Zum ersten Mal eingeladen dagegen: die „Kurpälzer Krummhornbläser“, ein Ensemble aus dem Musikverein Walldorf, das mit Instrumental-Hits von Andreas Gabalier und Andreas Bourani Furore macht und den Sängern im zweiten Teil zu „Katrin“ von den Bläck Fööss Gesellschaft leistet: eine Sternstunde für Chorsolist Timo Fersching, während das Solo von „Rock mi“ von Rüdiger Weber stammt.

Hinweis auf die Geschichte

Das Publikum klatscht und singt mit – über allem thront die Vereinsfahne von 1933, als die „Lyra“ gerade zehn Jahre alt war; eine weitere Zwischenstation stellt das Foto auf dem Programm dar, das die Sänger bei ihrem 2013er-Herbstkonzert zeigt. Selbstbewusst sagt Vorsitzender Peter Kraft: „Unser nächstes Ziel ist die 100-Jahr-Feier.“

Dabei helfen vor allem gute Ideen. Eine solche hatten die jüngeren Sänger nach einer Singstunde, als sie beschlossen, eine „U55“-Fraktion zu bilden. Seit Jahresbeginn proben die 13 Herren und servieren jetzt zur Premiere drei musikalische Sahneschnittchen: Das wehmütige „The Salley gardens“ nach einem Gedicht von William Butler Yeats, „Unchained melody“ und, als vorläufigen Höhepunkt, eine Version von „Can‘t help falling in love“, gegen die auch ihr Schöpfer Elvis Presley nichts einzuwenden gehabt hätte.

Auf den Riesenapplaus folgt das Versprechen für eine Fortsetzung. Bis dahin gibt es mit „La, Le, Lu“ erstmal eine Zugabe in Comedian-Harmonists-Manier. Doch schlafen gehen will noch keiner: Mit einem heftig beklatschten „Glory Halleluja“ wird die Zugabenrunde eingeleitet – erst nach drei Liedern lässt das Publikum die Sänger an diesem Abend von der Bühne.

Info: Homepage des Vereins: www.lyra-schriesheim.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018