„Narhalla“ an Ostern?

„Wer bestimmt eigentlich, welche Melodien ins Glockenspiel des Historischen Rathauses von Schriesheim eingespeist werden?“ – dies wollte Stadtrat Dr. Wolfgang Metzger (Freie Wähler) in der Fragestunde der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Mittwochabend wissen.

Grund: Nach den Angaben von Metzger sei vom Glockenturm des historischen Bauwerks in der Mitte der Stadt „an Ostern der Narhallamarsch“ erklungen: „Ein Bürger hat mich darauf aufmerksam gemacht.“ Was bedeuten würde, dass die Passanten zwischen evangelischer und katholischer Kirche am höchsten Feiertag der Christenheit die Hymne der Fasnacht vernommen hätten: „Da würde ich mir mehr Sensibilität wünschen“, mahnte Metzger.

Bürgermeister Hansjörg Höfer konnte ihm da natürlich nur zustimmen und wollte daher klären lassen, wer für die Auswahl der Melodien zuständig ist: „Ich selbst weiß das, ehrlich gesagt, gar nicht.“