Neubaugebiet mit 18 Hektar Fläche

Ob aus der Rhein-Neckar-Region irgendwann eine „Großagglomeration wie im Ruhrgebiet“ werden könne, wollte er nicht vertiefen, war sich aber des Wohnraumbedarfs ebenso bewusst wie der Tatsache, dass „die Fläche nicht vermehrbar“ sei. Insgesamt 190 Stellungnahmen waren im Laufe des Verfahrens beim Verband eingegangen, unterschrieben von 450 Personen. Zügig arbeitete sich Müller durch die insgesamt 123 Seiten starke Beschlussvorlage und die Stellungnahmen von Vereinen, Institutionen, Behörden und Bürgern.

Fünf Schriesheimer hatten sich zu Wort gemeldet, vier zustimmend in Erwartung weiteren Wohnraums, einer ablehnend. Der Hobby-Imker schrieb, dass er seinen Kindern „ein intaktes Stück Land“ und „nicht ein totes Stück Erde“ hinterlassen wolle.

Vorgesehen sind für Schriesheim fast nur Wohnflächen – mit einer Ausnahme: Ein Areal von 0,3 Hektar am Autobahnzubringer soll der künftige Standort der Tankstelle werden. Die Fläche, so hieß es in dem Planwerk, sei aus städtebaulicher Sicht „für eine zukünftige gewerbliche Nutzung gut geeignet“.

Kein Gewerbegebiet

Da nun klar sei, dass die Stadt keine weiteren Gewerbegebiete erhalte, könne man „diese Diskussion eigentlich beenden“, fand Robert Hasenkopf-Konrad. Daneben ging es dem Grünen-Stadtrat darum, nicht aus den Augen verlieren, „dass die Region ihren noch immer landwirtschaftlichen Charakter behält“. Wäre es nach Karl Reidinger (CDU) gegangen, dann wäre die Bevölkerung im Verfahren noch mehr eingebunden worden; Freie-Wähler-Fraktionschef Heinz Kimmel war zufrieden: Die ausgewiesenen Flächen seien gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Kleinere Läden und „Kommunikationsflächen“ sollten das Gebiet auflockern.

Auch Sebastian Cuny (SPD)konnte sich mit dem Regelwerk anfreunden, sei doch die Schaffung von Wohnraum derzeit „die herausragendste städtebauliche Aufgabe“; sollte die Tankstelle an den Autobahnzubringer umziehen, ergänzte er, könnte man an dieser Stelle auch gleich über ein Tempolimit von 70 Stundenkilometern nachdenken. Bei Wolfgang Renkenberger (FDP) blieb ein wenig Skepsis in Bezug auf die Gewerbeflächen: „Ob das nun wirklich alles in Stein gemeißelt ist.“

Anscheinend schon; in einem „absoluten Verdichtungsraum“ wie hier könne man heutzutage, so Müller, nicht „aus reiner Vorratspolitik“ ein Gewerbegebiet ausweisen. Am Ende gab es jedenfalls vom Gemeinderat Zustimmung für den Plan.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.05.2018