Neubebauung nun auch auf westlicher Seite der B 3

Erst knapp eine Woche ist es her, da wurde die Neubebauung des 20 000 Quadratmeter großen OEG-Geländes östlich der Bundesstraße 3 nach 14 Jahren offiziell abgeschlossen. Nun soll es auf der westlichen Straßenseite weitergehen: Auf dem 6000 Quadratmeter großen Gelände des früheren Autohauses Gärtner möchte das Altenpflegeheim Edelstein bauen, das bisher in einem historischen Gebäude in der Talstraße beheimatet ist. Dies teilten Bürgermeister Hansjörg Höfer und der Grundstücksbesitzer Klaus Gärtner am Mittwoch vor der Presse mit.

Mit dieser Lösung werden zwei „heiße Eisen“ der Schriesheimer Stadtplanung gelöst. Zum einen der dringende Wunsch des Altenpflegeheims Edelstein nach Erweiterung; die gesetzliche Vorgabe, nur noch Einzelzimmer vorzusehen, ist in den Räumlichkeiten des gut 100 Jahre alten Gebäudes nicht umzusetzen. Entsprechende Anträge auf Erweiterung in der eng bebauten Talstraße sind bislang im Technischen Ausschuss jedoch stets gescheitert.

Dauerbrenner kombiniert

Auf der anderen Seite steht der Wunsch von Klaus Gärtner, nach Schließung seines Autohauses auf der westlichen Seite der B 3 im September 2018 sein 6000 Quadratmeter großes Grundstück anderweitig zu nutzen. Doch auch seine Pläne für eine Bebauung mit Reihenhäusern fanden im Technischen Ausschuss bislang keine Mehrheit.

Im Gestaltungsbeirat, in dem Stadtplaner und Architekten sitzen und der die Stadt in diesen Fragen fachlich berät, kam dann Ende 2019 eine Idee auf: Warum die zwei Themen nicht miteinander kombinieren? Beide Seiten setzten sich zusammen und entdeckten, dass ihre Interessen in der Tat deckungsgleich sind. So würde der Träger des Edelstein, der Seniorenwohnstift Bühl (SWB), auf dem Gelände gerne eine Kombination aus Pflegeheim und betreutem Wohnen errichten.

Doch dieses Gelände ist eben nicht irgendeines: Es liegt im Herzen der Stadt, entlang der B 3, mit täglich Tausenden von Passanten per Auto oder per Bahn. „Wir wollen hier keine reine Investorenplanung“, macht Bürgermeister Höfer daher klar. Die Stadt entschied sich also für ein aufwendiges Verfahren, das von Architekt Thomas Thiele fachlich begleitet wird, der bereits bei der Bebauung gegenüber, beim OEG-Gelände, mit dabei war; zur Pressekonferenz wurde er telefonisch zugeschaltet.

Demnach soll der künftige Nutzer sein Raumprogramm vorlegen, also aufzeigen, wie viele Pflegeplätze und Wohnungen er hier unterbringen möchte. Anhand dessen sollen drei Fachbüros Entwürfe erarbeiten, wie es baulich umgesetzt werden kann. Thiele empfindet den Ideenwettbewerb als ideal; keineswegs, so nimmt er mögliche Einwände vorweg, sei er langwieriger als andere – ganz im Gegenteil: „Hier werden bestimmte Fragen bereits fachlich geklärt, die ansonsten vielleicht kommunalpolitisch lange diskutiert werden und für Verzögerung sorgen würden.“

Eine zentrale Frage, da ist Thiele sicher, wird natürlich die Höhe des Neubaus: „Wir machen da keine Vorgaben“, sagt er dennoch: „Aber wir teilen den Teilnehmern des Ideenwettbewerbs selbstverständlich die Art der Umgebungsbebauung mit.“ Am Ende, das macht Bürgermeister Höfer klar, sei es aber natürlich „eine politische Entscheidung“, wie hoch das Gebäude werde. Denn der Gemeinderat entscheide die Eckpunkte für den Bebauungsplan.

Wie ist die Zeitplanung? „Wenn der Gemeinderat am nächsten Mittwoch zustimmt, kann die SWB mit der Erarbeitung ihres Raumkonzepts loslegen“, erläutert Thiele: „Ein Baubeginn bis Ende 2021 ist aber dennoch eher unrealistisch.“

