Neue Ideen für Zehntkeller

Mit Spannung erwartet wird an diesem Abend, ob die Winzer das Thema zur Sprache bringen, das sie derzeit bewegt: die Teilnahme eines Weinvertriebsunternehmens aus der Pfalz an der Mathaisemarkt-Gewerbeschau. Um es gleich zu sagen: Das ist nur am Rande der Fall. Im Mittelpunkt steht vielmehr ein ganz anderes, längst abgehakt erscheinendes: die Neugestaltung des Zehntkellers im vergangenen Jahr.

Doch zunächst fällt auf, dass wichtige Winzer fehlen: Philipp Wehweck, Max Jäck, Christiane Majer sowie Matthias Schmidt vom Rosenhof; einige lassen sich vertreten. Schmidts Wein stellt Katrin Hartmann, Weinkönigin von 2016, vor: einen Roten vom Kuhberg mit Namen MMXV – die römischen Zahlen als Hommage an seine Heimatstadt Ladenburg. WG-Chef Friedrich Ewald präsentiert Christiane Majers Grauburgunder, Georg Bielig den trockenen Riesling aus dem Eichenfass von Max Jäck – sowie seinen eigenen Merlot Rosé, Johannes Teutsch seine Weißburgunder Spätlese, Aufsichtsratschef Winfried Krämer den Sauvignon Blanc der WG.

Wilhelm Müller, der „Rotwein-Papst“, zeigt einen Schwarzriesling vom Kuhberg – „nicht so schwer wie ich“, wie er in seiner unnachahmlichen Art scherzt. Und auch sonst ist auf ihn Verlass, denn er bringt das Thema des Abends aufs Tapet: die Umgestaltung des Zehntkellers.