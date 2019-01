Neue Räume jetzt barrierefrei zugänglich

Anderthalb Jahre nach Beginn der Planung für die barrierefreie Modernisierung des evangelischen Gemeindehauses West in Schriesheim sind die neuen Räume gestern offiziell in Betrieb genommen worden. Dazu trafen sich Mitglieder der Kirchengemeinde und die am Umbau Beteiligten nach dem sonntäglichen Gottesdienst zu einer kleinen Feierstunde.

„An den Wochenenden waren um die 50 Gemeindemitglieder mit den Entkernungsarbeiten beschäftigt“, berichtete die Kirchengemeinderatsvorsitzende Franziska Mersi von den umfangreichen Eigenleistungen der Gemeindemitglieder, die dabei halfen, die Kosten für diese Maßnahme zu senken. Diese bezifferte Mersi auf rund 650 000 Euro.

Große Verzögerungen bei den Bauarbeiten habe es eigentlich nicht gegeben, jedoch zum Leidwesen der Bauherren bei den zuständigen Behörden. Nachdem der erste mit den Planungen betraute Architekt den Auftrag aus persönlichen Gründen abgegeben hatte, übernahm Karl Baumert Planung und Durchführung.

Brandschutz aufgerüstet

„Vorgegeben war ein barrierefreier Zugang und ein Fahrstuhl, mit dem man auch die Räumlichkeiten im Untergeschoss sowie die Toilettenanlage problemlos erreichen kann“, berichtete der Architekt von den Anfängen. In diesem Zusammenhang habe man auch den Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht.

Nach der Genehmigung wurde zügig mit den Baumaßnahmen begonnen. „Das Untergeschoss musste komplett entkernt werden“, berichtete er weiter. Das hieß auch, dass die gesamten Versorgungsleitungen für Wasser und Abwasser, die sanitären Anlagen und auch die Heizung ausgetauscht wurden. Bei dieser Gelegenheit wurde zugleich die Küche im Erdgeschoss modernisiert und neu eingerichtet. Doch dann gab es eine kleine Verzögerung: Bei den Aushubarbeiten zum Vorbau stießen die Bauarbeiter auf alte Mauerreste. Nein, die Archäologen hätten sich nicht darauf gestützt, die Steine stammten auch nicht aus der Römerzeit, berichtete der Architekt lachend: „Es waren Reste einer alten Scheune.“ Doch das eigentliche Problem sei gewesen, dass der Aushub mit Arsen belastet war, und der musste dann auf eine Sondermülldeponie, bevor man die Versorgungsleitungen für Strom, Gas und Telefon verlegen konnte.

Gestern freilich dachte keiner mehr an die Schwierigkeiten der zurückliegenden anderthalb Jahre. An diesem Sonntag freuten sich die Besucher über das gelungene neue Gemeindehaus, besichtigten die Räumlichkeiten und testeten ausgiebig den neuen Fahrstuhl.

