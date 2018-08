Neue Sorgen

Der Beschluss der Schriesheimer Stadträte zur Bebauung auf dem Gelände des ehemaligen Kreisaltenheims ist eine gute Sache. Alleine schon, dass er jetzt endlich einmal getroffen wurde.

Seit acht Jahren liegt das Gebäude brach und verfällt immer mehr, befördert von Vandalismus. Nicht nur für den direkt angrenzenden Hotel-Gasthof ist dies eine Zumutung, sondern für die gesamte Stadt. Immerhin muss jeder, der zur Strahlenburg, Schriesheims Wahrzeichen, will, hier vorbei. Das meiste, was hier denkbar ist, wäre besser als der jetzige Zustand. Die Trauer über den Verlust des historischen Gebäudeteils wird gemindert durch die Erkenntnis, dass dessen Pracht durch spätere Anbauten längst verschwunden ist.

Nun entsteht dort also Wohnbebauung, genauer gesagt Wohnen im Eigentum. Alle anderen Ideen, die in den vergangenen Jahren ventiliert wurden, mögen gut gemeint gewesen sein, waren aber unrealistisch. Dies gilt für das von der FDP angedachte Gründerzentrum ebenso wie den Wunsch der SPD nach Mehrgenerationen- oder gar Sozialwohnungen. Auf einem Filetstück des Immobilienmarktes an der Bergstraße war am Ende wohl nur Wohneigentum umsetzbar.

Doch es gibt Probleme. Direkt nebenan befindet sich ein Großbetrieb, die Mälzerei Kling, ein Kamin wird von den künftigen Neubürgern fast mit den sprichwörtlichen „Händen zu greifen“ sein. Zwar wird jetzt versucht, Nutzungskonflikte zu vermeiden – mit einer Begrünung als Lärmschutz und der Verpflichtung des Investors, die aktuelle Tätigkeit des Betriebes zu garantieren.

Auf Dauer könnte dies nicht ausreichen. Besagter Investor verkauft die Wohnungen – werden sich die neuen Besitzer oder gar ihre Nachfolger an die einstige Bestandsgarantie des Investors auf Dauer gebunden fühlen? Wer mag verhindern, dass sie gegen „Belastungen“ durch den Betrieb klagen? Und wer mag die Hand dafür ins Feuer legen, was dabei vor Gericht herauskommt?

Die Stadt muss dieser Gefahr vorbeugen. Einschränkungen für ein bedeutendes Unternehmen, dessen Branche es ohnehin nicht leicht hat, wären ein viel zu hoher Preis für eine hübsche Bebauung.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018