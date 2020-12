Neues Bauprojekt an der B 3

Das Schriesheimer Stadtbild entlang der B 3 verändert sich: Nach dem früheren OEG-Gelände, dem „Adler“-Areal und dem Autohaus Gärtner werden nun auch kleinere Grundstücke angegangen: An diesem Mittwochabend berät der Gemeinderat über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für die Landstraße 56.

Das zweistöckige Haus mit Satteldach befindet sich derzeit in „sanierungsbedürftigem Zustand“, wie die Vorlage es umschreibt. Ein Investor plant, das Gebäude zu sanieren und den Schuppen im Hof für ein barrierefreies Wohnprojekt umzubauen.

Die Verwaltung begrüßt das Projekt: „Mit dem Vorhaben erfolgt die Nachnutzung eines bereits bebauten Grundstücks“, heißt es in der Vorlage. Und dies entspreche auch ihrer Politik, denn: „Städtebauliches Ziel der Stadt ist es, innerörtliche Potenziale für die Schaffung von Wohnraum zu nutzen.“

Der Ausschuss für Umwelt und Technik stimmte dem Vorhaben daher zu, nicht jedoch das Landratsamt: Nach dem hier gültigen Bebauungsplan sei die Planung mit ihrem rückwärtigen Teil nicht genehmigungsfähig. Das Instrument, um die gewünschte Bebauung dennoch zu ermöglichen: ein Bebauungsplan eigens für das etwa 1000 Quadratmeter große Grundstück, im Fachjargon denn auch „vorhabenbezogener Bebauungsplan“ genannt. Die Kosten dafür trägt der Investor. Zudem verpflichtete er sich, der Stadt ein Belegungsrecht einzuräumen.

Viele Pflichten des Bauherrn

Im Juli beschloss der Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungsplans und seine Offenlage, so dass Bürger und Behörden („Träger öffentlicher Belange“) dazu Anregungen und Einwände vorbringen können. Kein Einwand war aus Sicht der Verwaltung so, dass er dem Vorhaben entgegenstehen würde; so empfiehlt sie denn auch, den Bebauungsplan zu beschließen.

Bevor dieser Satzungsbeschluss erfolgt, muss jedoch noch ein anderer ergehen: Gemäß Baugesetzbuch muss sich der „Vorhabenträger“, wie der Bauherr im Rechtsdeutsch genannt wird, verpflichten, sein Projekt innerhalb eines bestimmten Zeitraums tatsächlich auszuführen. Dies sichert er in einem Durchführungsvertrag zu, den der Gemeinderat nun ebenfalls absegnen muss.

Abgesehen von der Landstraße 56 stehen aber noch weitere interessante Punkte auf der Tagesordnung:

Baumpflanzung: Die CDU stellt den Antrag, für jedes in Schriesheim neu geborene Kind einen Baum zu pflanzen. Die Kosten liegen bei zwölf Euro. Die Verwaltung befürwortet die Idee. Zustimmung sicher.

Streupflicht: Der Jahreszeit angemessen, bringt die Verwaltung einen neuen Wortlaut der Streupflichtsatzung ein. Der aktuell gültige stammt aus dem Jahre 1989. Die darin angegebenen Bußgelder sind daher noch in DM-Beträgen ausgewiesen – und müssen nun in Euro umgerechnet werden. Ob dabei ab- oder aufgerundet wird, wird man sehen.

Landtagswahl: Corona hat auch für den Urnengang am 14. März 2021 Auswirkungen. Die Zahl der Briefwahlbezirke wird von zwei auf vier verdoppelt. Bis Weihnachten ist Plakatieren verboten. Für Großflächenplakate stellt die Stadt keines ihrer Grundstücke zur Verfügung.

Bestattungsservice: Seit vielen Jahren hat die Stadt darüber einen Vertrag mit dem Heidelberger Unternehmen Seppich. Der läuft zum Jahresende aus. Auf die verpflichtende Neu-Ausschreibung hin hat sich wieder nur Seppich gemeldet – zu Preisen mit einer Steigerung von vier Prozent pro Jahr. Die Verwaltung empfiehlt Zustimmung.

Schulsanierung: Das Mammutprojekt geht weiter. In der jetzigen Sitzung steht die Vergabe der Fenster- und Verglasungsarbeiten an. Bis zum Versand der Ratsvorlage war die Sichtung der Angebote noch nicht abgeschlossen. So wird den Räten in einer Tischvorlage vorgeschlagen werden, an wen und zu welchem Preis der Auftrag ergehen soll.

Lärmschutz: Der Gemeinderat muss über den Lärmaktionsplan abstimmen. Kernstücke: Tempo 30 auf den innerörtlichen Abschnitten der B 3, der Talstraße und der Altenbacher Hauptstraße (wir berichteten).

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020