Neues Café ist „der Spatz in der Hand“

Zur Verbesserung der Infrastruktur in Altenbach, dem im Odenwald gelegenen und 1800 Einwohner zählenden Stadtteil von Schriesheim, ist ein erster Schritt in Sicht: Als geselliger Treffpunkt im Ortskern soll im evangelischen Gemeindehaus ein Café eingerichtet werden. In einer Auftaktveranstaltung am Donnerstag wird das Konzept vorgestellt und mit den Bürgern diskutiert.

Bis in die 1990er Jahre gab es auch in Altenbach nahezu sämtliche Produkte des täglichen Bedarfs vor Ort. „Mit der Zeit wurde es immer schwieriger“, berichtet Alfred Burkhardt, 1994 bis 2014 Ortsvorsteher: „Der Erhalt der Nahversorgung war ein Dauerthema meiner Amtszeit.“ Doch er bekennt auch: „Als Verwaltung ist man da zumeist machtlos.“

Inzwischen ist die Situation traurig: Altenbach hat kein Geschäft mit Lebensmitteln mehr, das letzte, die Bäckerei, schloss am 31. März; nur der Kiosk bietet noch Brötchen. Lokale gibt es ebenfalls keine mehr; das letzte machte im Februar dicht. Nur beim Wirt der Kegelbahn (Mehrzweckhalle) lässt sich einkehren.

Workshops und Besichtigungen

Die Wiederbelebung der Infrastruktur war daher Ziel aller Parteien für die Ortschaftsratswahl im vergangenen Jahr. Und in der Tat kam danach ein Diskussionsprozess in Gang mit Workshops sowie Besuchen in ebenfalls betroffenen Gemeinden und bei erfolgreichen Projekten. Am Ende kristallisierte sich das Modell eines Dorfladens heraus, finanziell getragen in Form einer Genossenschaft, personell auch von Ehrenamtlichen.

Experten machten aber die Voraussetzungen klar: Vor der Gründung müsse die Genossenschaft über ein Kapital von 70 000 Euro und 100 Mitglieder verfügen, am Ende müssten es 300 bis 400 sein. Der Laden müsse 100 bis 150 Kunden zählen und täglich 1000 Euro Umsatz erwirtschaften, um zu überleben.

Diese Vorgaben sowie das Fehlen eines 100 bis 200 Quadratmeter großen Standortes zu erschwinglichem Mietpreis brachten den Prozess ins Stocken. Von anfänglich 50 Aktiven schrumpfte die Gruppe – sicher auch Corona-bedingt – bei der letzten Veranstaltung auf 15, fast die Hälfte Ortschaftsräte. Noch diesen Monat soll es trotzdem weitergehen.

Unabhängig davon tat sich eine andere Chance auf. Die evangelische Kirche kann ihr Gemeindehaus in der Ortsmitte nicht halten – auf Grund fehlender Zuweisungen der Landeskirche, die sogar einen Verkauf empfahl. „Für uns steht aber fest“, betont dagegen Pfarrer Kieren Jäschke, „dass dieses Haus im Ortsmittelpunkt für Altenbach einen unverzichtbaren Wert hat.“ Im Sommer entstand die Idee zu einem „Ort der Begegnung für Jung und Alt“; sie wird nun sukzessive verwirklicht.

Kirche ergreift die Initiative

Die hinteren Räume mietet die Stadt für Jugendarbeit. Der vordere Bereich soll zum Café umgebaut, dafür auch der Vorplatz genutzt werden. Der Umbau kostet 120 000 Euro, zu etwa einem Viertel bezuschusst aus dem Landesprogramm „Entwicklung Ländlicher Raum“. Auch die Stadt leistet ihren Beitrag. Für das Café sind nämlich elf Parkplätze zu schaffen oder – da diese hier nicht machbar sind – eine Ablösesumme (44 000 Euro) zu zahlen; darauf verzichtet die Stadt. Um ihren Eigenanteil zusammenzubringen, gründete die Kirchengemeinde einen Förderverein, dessen Vorsitz Grünen-Fraktionschef Christian Wolf übernahm.

„Ich spüre in der Altenbacher Bevölkerung großes Interesse an dem Begegnungszentrum mit Café“, berichtet Wolf: „Die Menschen freuen sich darauf und wollen mithelfen.“ Näheres wird bei der Auftaktveranstaltung am Donnerstag mitgeteilt.

Doch es gibt auch Skepsis. Sie beruht auf dem Hinweis der Experten, wonach der Dorfladen ein Café umfassen müsse, um Kunden zu generieren. Mit dem Café im Gemeindehaus seien dem Dorfladen also „die Flügel gestutzt“, beklagt Stadträtin Renate Hörisch-Helligrath (SPD).

Christian Wolf sieht das nicht so: „Wer hier einen Dorfladen, dessen Realisierung bisher leider noch ganz am Anfang steht, gegen das Café ausspielen will, dem rate ich, nicht in Konkurrenz, sondern in Synergieeffekten zu denken.“ Und so formuliert auch Hörisch-Helligrath: „Das ist der Spatz in der Hand, der besser ist als die Taube auf dem Dach.“

