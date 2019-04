Neues Schlagzeug gespendet

„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“, zitierte die Schulleiterin der Kurpfalzrealschule, Petra Carse, Friedrich Schiller. Anlass war die Übergabe eines Schlagzeugs an die Schulleitung: eines der modernsten, das es derzeit auf dem Musikmarkt zu kaufen gibt.

„Es war immer ein großer Wunsch unserer Musiklehrer“, gestand die Schulleiterin. Als der Kooperationspartner des Rotary Clubs Schriesheim-Lobdengau Carse fragte, welchen Wunsch der Club der Schule anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums erfüllen dürfe, stand die Entscheidung schnell fest. Es sollte ein elektronisches „Drum-Set“ sein, mit dem man auch Stücke aufnehmen kann, ohne dafür extra in ein Tonstudio zu gehen.

Kostenpunkt: 1400 Euro

Pünktlich zum „musisch-kulturellen Abend“ in der Mehrzweckhalle stand das Schlagzeug bereits auf der Bühne. „Es ist einfach toll. Auf so einem Schlagzeug habe ich noch nie gespielt“, erklärte Drummer Simon begeistert. „Die Förderung einer künstlerischen Entwicklung ebnet den Weg zur Persönlichkeitsbildung“, hob Rotarier Karl Glens hervor, der mit Präsident Karl-Heinrich Lorenz zur Übergabe des 1400 Euro teuren Schlagzeugs in die Mehrzweckhalle kam.

Glens stellte vor Jahren einen Kontakt zur Pop-Akademie in Mannheim her. „Es kam ein Workshop zustande, und sowohl die Schüler als auch die Musiklehrer haben daran mit großer Begeisterung teilgenommen.“ Im Anschluss an den Lehrgang wurde ein Schulsong komponiert, der bei allen Festen der Schule gesungen wird. Mit diesem Lied und anderen Stücken, die in einem Mannheimer Tonstudio aufgenommen wurden, entstand sogar eine CD. Hinzu kamen öffentliche Auftritt in der Alten Feuerwache in Mannheim.

Schulleiterin Carse freute sich über die enge Kooperation mit den Rotariern. „Wir können Ihnen nicht genug danken“, so die Schulleiterin. Die Realschule lege großen Wert auf eine musikalische und kulturelle Bildung der Schüler. greg

