Nicht alles geht digital

Wie viele andere Veranstaltungen, so fallen in Schriesheim derzeit auch die Weinwanderungen aus. Und auch hierfür werden virtuelle Lösungen versucht. Kann das funktionieren?

Die Erfahrungen der Organisatoren mit dem virtuellen Ersatz für die Herbstwanderung sind erstaunlich positiv. Und in der Tat sind 100 verkaufte Wein-Sets in diesen Zeiten besser als keine. Gleichwohl wirken die Stellungnahmen ein wenig wie das Pfeifen im dunklen Walde. Was sind 100 Wein-Sets im Vergleich zu den Hunderten, bei gutem Wetter Tausenden von Besuchern aus der gesamten Region, die sich in normalen Zeiten an einem Dutzend Ständen vor Ort drängen?

Die überschaubare Resonanz auf die virtuelle Weinwanderung zeigt: Es gibt Grenzen für die digitale Alternative. Beim Lernen, sei es im Schulalter oder im Studium, mag sie gerade noch praktikabel sein, um einen Totalausfall bei der Bildung zu vermeiden. Bei anderen Veranstaltungen wie Konzerten bleibt der Eindruck aseptisch – an Hotelzimmer erinnernd, in denen der Gast am Fernsehgerät mit einem virtuellen Aquarium begrüßt wird.

Ratssitzungen online?

Es gibt sinnvollere Orte, um die Digitalisierung einzusetzen. Warum sind Live-Übertragungen aus dem Bundestag möglich, aber selbst in Corona-Zeiten nicht aus dem Schriesheimer Gemeinderat? Dies würde zumindest in diesem kleinen Bereich des Lebens Ansammlungen von Zuschauern unnötig machen – und könnte ein Instrument politischer Transparenz sein, das übrigens nicht nur in Corona-Zeiten sinnvoll ist.

Doch eine Weinwanderung digital? Ihr fehlen die zentralen Komponenten: das Genießen von menschlicher Geselligkeit und von Natur, der Duft der Trauben und der Blick in die Landschaft; ein Video im Smartphone kann dies nicht ersetzen. Der einzige Grund, das Virtuelle dennoch zu versuchen, ist, den betroffenen Betrieben zu helfen. Aber das ist in der Tat ein sehr guter Grund.

Vielleicht hat aber auch für sie sogar die Absage einen kleinen positiven Nebeneffekt: Dass sich die Menschen vor Ort des Wertes solcher und anderer Veranstaltungen bewusster werden, und, wenn sie wieder real möglich sind, noch besser zu schätzen wissen, was ihre Macher leisten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.11.2020