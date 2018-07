„Nicht vom Aussehen blenden lassen“

Anzeige

Ein Schüler wird gemobbt und nimmt sich das Leben. Wie sieht es mit der Schuld der Mobber aus? Ein Junge stellt die Frage, als die Diskussionsrunde in der Aula des Kurpfalz-Schulzentrums schon fast zu Ende ist. Nach knapp zwei Stunden wird es langsam unruhig, doch nach dieser Frage ist es auf einmal wieder ganz still. Sie ist an Christopher Posch gerichtet, bekannt aus der RTL-Serie „Ihr gutes Recht“, auch im wahren Leben Anwalt und gestern Vormittag zu Besuch im Kurpfalzgymnasium, dessen Lehrer Maximilian Bayer und der Fachmedienkonzern Wolters Kluwer hier die Premiere einer neuen Veranstaltungsreihe organisieren. „Jetzt habt Ihr Recht“ wendet sich an Schulklassen, und Posch erklärt die Absicht eingangs: „Uns interessiert, was junge Leute über Recht wissen und denken.“ Das Thema spiele schließlich „eine riesige Rolle“ im Leben.

Das Strafrecht thematisiert

Zur Person Christopher Posch, Jahrgang 1976, erhielt 2006 seine Zulassung als Anwalt und ist heute Fachanwalt für Strafrecht in einer Kanzlei mit Sitz in Kassel. 2006 wurde er bekannt mit der Fernsehsendung „Das Jugendgericht“, später konnte man ihn im Sender RTL sehen bei „Staatsanwalt Posch ermittelt“ sowie bei „Ich kämpfe für Ihr Recht“. Daneben hatte Posch Gastauftritte in Serien wie „Unter uns“, „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“ oder auch bei „Mario Barth deckt auf“. Seit 2017 wirkt er mit bei dem Doku-Format „Poschs Criminalz“, bei dem, so erklärt er, der Werdegang von Schwerverbrechern nachvollzogen wird. Posch ist Sohn von Dieter Posch, Jurist und von 1999 bis 2003 sowie von 2009 bis 2012 Wirtschafts- und Verkehrsminister in Hessen. stk

Mit dem Betäubungsmittelgesetz, das zeigt eine Frage in die Runde, ist noch keiner der Acht- bis Zehntklässler in Konflikt gekommen; dagegen melden sich einige, als der Jurist fragt, ob denn die Eltern schon mal im Straßenverkehr geblitzt wurden. Dann steigt er ins Thema Strafrecht ein, und ganz nebenbei erklärt er Grundbegriffe wie Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld. Ob die im Falle von Schulhof- oder Internetmobbing so einfach nachweisbar ist, lässt der Anwalt offen; zu unterschiedlich sind hier die Einzelfälle. Er antwortet lieber auf einer persönlicheren Ebene: „Den Schuldvorwurf wird man nie mehr los, wenn es heißt, man hätte irgendwie mit dem Suizid eines anderen Menschen zu tun.“ So habe nicht nur der Gemobbte unter den Konsequenzen einer solchen Tat zu leiden, sondern unter Umständen auch der Täter.

Zu Beginn hat es Posch nicht ganz leicht mit seinen jungen Zuhörern. Auf die Frage, ob jemand nach dem Abi Jura studieren will, antwortet ihm verlegenes Kichern. Doch allmählich gelingt es dem Fernsehprofi, sein Publikum aus der Reserve zu locken; er tut das mit grundsätzlichen Fragen wie: „Was ist gerecht?“