„Nicht wie betrunkene Seeleute“

Was hat es im Vorfeld der Mittelstandskundgebung nicht für Diskussionen gegeben. Der Festredner habe nicht das Format seiner Vorgänger Strauß, Kohl oder Stoiber, hieß es. „Ein eher unbekannter, aber deswegen kein unwichtiger Politiker“ nennt ihn Wolfgang Stern, der Vizepräsident des Bundes der Selbstständigen, noch in seiner Begrüßung gestern Abend. Der so bedachte Daniel Caspary, Mitglied des Europäischen Parlaments, bleibt gelassen. Am Ende wird es dennoch eine der besseren Veranstaltungen in ihrer 68-jährigen Geschichte.

Aber der 41-Jährige umgarnt das ungeachtet aller Bedenken weitgehend gefüllte Festzelt geschickt: „Ich freue mich auf Sie.“ Und er vertritt Positionen, die beim hiesigen Publikum ankommen. Jemand, den der Staat für jedes Falschparken verfolge und bei dem er jeden Steuer-Euro eintreibe, der habe kein Verständnis, dass ein zum 35. Mal festgenommener Drogendealer am nächsten Tag mit seiner Ware wieder auf dem Schulhof stehe. So was kommt an.

Weniger gut kommt an, dass sich Caspary für eine „gesunde Abschiebekultur“ ausspricht. Zwar müsse „nicht zuerst derjenige abgeschoben werden, der eine Lehre angefangen hat“; doch wenn sich jemand unrechtmäßig im Lande aufhalte, „dann muss auch der Torwart aus dem Handballverein und auch jemand, den man lieb gewonnen hat“, abgeschoben werden. Kaum Beifall.