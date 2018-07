„Nostalgie in Rot“ auf dem Schulhof

Anzeige

Seit vergangenen Samstag bis einschließlich bis 22. Juli findet in Heidelberg der 12. Landesfeuerwehrtag der Feuerwehren Baden-Württembergs statt. Während der Woche wird es in und um Heidelberg ein vielfältiges Programm geben. Neben Ausstellungen, Wettbewerben und Lehrgänge wird es auch eine Rundfahrt mit klassischen Feuerwehrautomobilen geben.

Am Mittwoch, 18. Juli, machen die Fahrzeuge auch Halt in Schriesheim. Um 9.30 Uhr werden eintreffen und sich im Unteren Schulhof aufstellen. Dort können die „Klassiker“ bis 12 Uhr besichtigt werden. Anfahren werden der Tross von Heidelberg kommend über die Edelsteinstraße, Passein, Bismarckstraße, Kirchstraße und die Oberstadt in den Unteren Schulhof.

13 Oldtimer sind dabei

Ausgewählte historische Löschfahrzeuge und Drehleiterfahrzeuge aus den 1920- und 1930-iger Jahren nehmen an dieser Oldtimer-Rundfahrt teil. Alle Fahrzeuge stammen aus der Anfangszeit der Automobilisierung bei den Feuerwehren. Die Fahrzeugbesatzungen werden passend zum jeweiligen Fahrzeugalter mit historischen Uniformen gekleidet sein und stehen den Besucherinnen und Besuchern für Fragen und mit fachkundigen Erklärungen jederzeit zur Verfügung.