Nun gibt es einen „Uzès-Kreisel“

Es war kein kontrovers diskutierter Tagesordnungspunkt, vielmehr sagten die Stadträte gerne ja, als der SPD-Antrag zur Abstimmung kam. Die Genossen hatten sich darin dafür ausgesprochen, den bislang namenlosen Kreisverkehr am Stadteingang „Fensenbäumen“ in „Uzès-Kreisel“ zu taufen und dies durch Schilder kenntlich zu machen.

Anlass sei, so erklärte Fraktionschef Sebastian Cuny, das 35-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit dem südfranzösischen Uzès. Gefeiert wird es am 30. April im Historischen Zehntkeller, und Bürgermeister Hansjörg Höfer kündigte an, dass sein französischer Amtskollege Jean-Luc Chapon zum Festakt erwartet wird (wir berichteten ausführlich): „Umso schöner ist es, bei dieser Gelegenheit gleich die Taufe des Kreisels vorzunehmen.“

Emotionale Rede Cunys

Vorausgegangenen war diesem Beschluss ein emotional vorgetragenes Bekenntnis zur Jumelage: Sebastian Cuny, Sohn einer Deutschen und eines Franzosen, nannte die Europäische Union ein „historisches Erfolgsprojekt, das uns seit 70 Jahren Frieden und Wohlstand gibt“. Doch immer weniger Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs seien heute noch am Leben. Als Kind habe er sich oft gefragt, auf welcher Seite wohl seine Eltern stehen würden, wenn es wieder Krieg in Europa gebe.

Damit kam er auf die Bepflanzung des kleinen Areals zu sprechen: „Es wurde nach seiner Fertigstellung in den französischen Farben Blau, Weiß, Rot bepflanzt.“

Gewirkt habe die Anlage mit Rosen und Lavendel allerdings nie, weil die Blumen nicht gleichzeitig blühten. „Das ist wohl in Vergessenheit geraten“, vermutete Robert Hasenkopf (Grüne). Denn bei der kürzlich vorgenommenen Neubepflanzung wurde dieser Hintergedanke nicht mehr aufgegriffen. „Das ist mir auch noch nie aufgefallen“, bekannte Jutta Becker (Freie Wähler), die betonte, stets ein Auge auf die städtischen Grünanlagen zu haben. Weshalb sie die Bitte hinterher schickte, künftig pflegeleichte und bienenfreundliche Gewächse zu bevorzugen.

Hinweise am Ortseingang

Andrea Diehl (CDU) unterstrich die Bedeutung der Freundschaft mit Uzès, die durch viele Schüleraustausche und den Partnerschaftsverein lebendig gehalten werde. Sie kritisierte, dass bislang eindeutige Hinweise darauf am Ortsschild fehlen und nannte als Vorbilder die Nachbargemeinden Hirschberg und Dossenheim: „Dort gibt es Wappen an den Ortseingängen, so etwas könnte man doch bei uns auch machen.“ Dies müsse aber so gestaltet werden, entgegnete Höfer, dass Auto- oder Motorradfahrer nicht gefährdet würden.

Die letzte Wortmeldung kam von FDP-Rat Wolfgang Renkenberger und war Kompliment: „Auf eine so gute Idee für einen Antrag könnte man direkt neidisch werden“, kommentierte er und ergänzte augenzwinkernd: „Vor allem vor den Europa- und Gemeinderatswahlen.“

