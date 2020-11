Nun wahrhaft stilles Gedenken

Es wird in der Tat ein außergewöhnlicher Volkstrauertag in diesem Jahr. Während am Sonntag die zentrale Veranstaltung im Bundestag breite mediale Aufmerksamkeit genießen wird, weil der britische Thronfolger, Prinz Charles, die Gedenkrede hält, herrscht vor Ort in den Gemeinden und Stadtteilen zu diesem Anlass eher Stille: Die traditionellen Gedenkstunden finden in einer mehr oder weniger reduzierten Form statt.

„Wir haben die Sache im Bürgermeistersprengel besprochen“, berichtet Edingen-Neckarhauses Rathaus-Chef Simon Michler. So ist die Verfahrensweise durchaus ähnlich, aber im Detail nicht überall gleich.

Am sichtbarsten wird die Veranstaltung auch dieses Jahr in Schriesheim. „Es ist mir wichtig, im Rahmen einer kleinen Präsenzveranstaltung zu gedenken“, betont Bürgermeister Hansjörg Höfer. Um 12 Uhr wird er an der Kriegsopfergedenkstätte in der Innenstadt einen Kranz niederlegen und Pfarrerin Suse Beste ein Gebet sprechen. Die Vereine sind aufgerufen, ihre Fahnenträger zu entsenden. Die Bürgerschaft bittet Höfer jedoch indirekt, nicht dazu zu stoßen, „um größere Menschenansammlungen zu vermeiden“.

Auch die beiden Schriesheimer Stadtteile halten bewusst an Präsenzveranstaltungen fest. Um 10 Uhr legen Ortsvorsteher Herbert Kraus in Altenbach am Kriegerdenkmal und um 10.30 Uhr Ortsvorsteherin Inge Pfrang in Ursenbach in der örtlichen Kapelle Kränze nieder.

„Auch biografisch wichtig“

Ebenfalls begangen wird der Tag, wenn auch in kleinerem Rahmen, in Ilvesheim. „Für meine Biografie hat dieser Tag eine ganz große Bedeutung“, bekennt Bürgermeister Andreas Metz: „Meine beiden Großväter sind gefallen, meine Mutter ist ohne Vater aufgewachsen. Für mich war dieser Tag von Kindheit an in unserer Familie Thema“, so Metz.

Der Rathaus-Chef und die VdK-Vorsitzende Christa Erbe werden daher um 11.15 Uhr einen Kranz niederlegen und einige Worte sprechen. Die Uhrzeit nicht zu nennen, darin sieht Metz weder Notwendigkeit noch Sinn. „Die traditionelle Uhrzeit kennt ohnehin jeder bei uns“, begründet er: „Und ich kenne wiederum all die Menschen, die jedes Jahr herkommen. Ich weiß, dass sie sich verantwortlich verhalten.“

In nur kleinem Rahmen gedacht wird auch in Edingen-Neckarhausen. Bürgermeister Simon Michler legt mit Feuerwehr und Partnerschaftsverein einen Kranz nieder. Eingeladen sind die örtlichen Geistlichen und die Fraktionsvorsitzenden. „Das sind etwa zehn Personen, und mit Abstand ist das machbar.“ Damit dies so bleibt, wird die Uhrzeit bewusst nicht bekanntgegeben.

Genauso hält es die Gemeinde Heddesheim. Bürgermeister Michael Kessler wird einen Kranz niederlegen. „Ich möchte die Tradition des Volkstrauertages aufrechterhalten“, betont der Rathaus-Chef: „Die Pandemie veranlasst uns jedoch dazu, diesen nicht in gewohnter Form abzuhalten. Es kann keine Veranstaltung auf dem Friedhof geben.“

Bewusst ohne Bevölkerung

Ähnlich ist es in Hirschberg: „Die Gedenkfeier wird ohne Beteiligung der Bevölkerung stattfinden“, so Michael Frank vom Bürgermeisteramt.

Auch in Ladenburg heißt es: „Aufgrund der stark ansteigenden Infektionszahlen wird die öffentliche Gedenkveranstaltung abgesagt.“ Bürgermeister Stefan Schmutz, der aber im Stillen einen Kranz niederlegen wird, bedauert dies sehr: „Gerade in diesem Jahr mit dem 75. Jahrestag des Kriegsendes und der Befreiung von Auschwitz wäre dieser Tag eine wichtige Möglichkeit gewesen, um an diese Ereignisse zu erinnern.“

Und in den Mannheimer Stadtteilen? „In Friedrichsfeld und Seckenheim ist keine Veranstaltung geplant“, sagt Stadt-Sprecher Kevin Ittemann. In Seckenheim hätte es sie auch ohne Corona nicht gegeben: Dort hatte sich die Stadt vor drei Jahren aus der Organisation zurückgezogen, und die Vereine weigerten sich, in diese Bresche zu springen.

