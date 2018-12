Nur der Schnee fehlt zur perfekten romantischen Kulisse

Von unserer Mitarbeiterin

Gerlinde Gregor

„Auf einem Weihnachtsmarkt, da muss es so richtig kalt sein, denn nur dann schmeckt der Glühwein“, bekannte eine Dame und wärmte sich die Hände an der Tasse mit dem heißen und dampfenden Getränk, das sie am Stand der Markus-Paul-Stiftung genüsslich trank.

Ergänzend meinte ihre Begleiterin, dass ein Bummel über den Weihnachtsmarkt erst dann so richtig romantisch sei, wenn es auch noch schneit. Mit Schnee konnten gestern die Veranstalter des traditionellen Schriesheimer Weihnachtsdorfs nicht dienen, aber mit Kälte.

An Beliebtheit gewonnen

Wie in den Jahren zuvor eröffneten die kleinen Römerstrolche mit Gesang das weihnachtliche Spektakel vor dem Rathaus. Volker Paul, der langjährige Organisator und „Vater“ des Schriesheimer Weihnachtsdorfs, begrüßte die zahlreichen Besucher, die sich um die kleine Bühne versammelt hatten.

Das Weihnachtsdorf hat im Verlauf der letzten Jahre nicht zuletzt wegen seines Einsatzes immer mehr an Beliebtheit und dementsprechend auch an Besuchern gewonnen, auch weil die Stände von Privatpersonen sowie Hobbykünstlern betrieben werden und nicht von Gewerblichen.

Nun informierte Paul über eine Neuerung: Jetzt ruhen Verantwortung und Arbeit nicht mehr auf nur einer starken, breiten Schulter, sondern sind gleichmäßig auf Ela Drop, Christine Morast, Anja Berninger, Markus Salfinger von der Stadt und Ignaz Holdernig verteilt. Leider wird es auch das letzte Mal sein, dass die Markus-Paul-Stiftung mit dem Stand, der den besten Glühwein weit und breit ausschenkt, dabei sein wird.

Bürgermeister Hansjörg Höfer dankte dem „Vater des Weihnachtsdorfs“ für sein jahrelanges Engagement, mit dem er vielen Erwachsenen und Kindern zur Weihnachtszeit Freude geschenkt habe. Paul ging auf die Beweggründe seiner Stiftung ein. Gegründet habe er diese, nachdem ein Straftäter seinen Sohn bei einem Polizeieinsatz erschossen hatte.

Im Lauf der Jahre habe er viele Familien, die einen Angehörigen aufgrund von Gewalttaten verloren haben, finanziell unterstützen können. „Aus der Stiftung flossen große Beträge bis zu mehreren 100 000 Euro“, nannte Höfer eine ungefähre Größenordnung.

Doch die Reden wurden knapp gehalten, warteten doch die kleinen Akteure auf ihren großen Auftritt. Und schon schmetterten die Römerstrolche die schönsten Weihnachtslieder, wie von der Kerze, die auf dem Adventskranz brennt. Und sie besangen einem alten Mann, der die Weihnachtsbäume huckepack zu den Kindern bringt. Natürlich bekam jedes Kind auch ein Präsent.

Am heutigen Samstag geht der Markt ab 14 Uhr in die nächste Runde. Auch da werden die Römerstrolche mit ihrem Gesang wieder Freude unter die Besucher bringen. Zudem tritt der Posaunenchor auf, und den Abschluss macht „Sunny and the Jokebox“. Auf ins Schriesheimer Weihnachtsdorf!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018