Nur in Schriesheim in der Stadtmitte

Am Sonntag wird in der gesamten Bundesrepublik der Volkstrauertag begangen. In allen Städten und Gemeinden, in größeren auch zusätzlich in den einzelnen Ortsteilen, finden aus diesem Anlass Gedenkstunden statt. Nachfolgend ein Überblick über die Veranstaltungen im Verbreitungsgebiet der „MM“-Ausgabe Neckar-Bergstraße.

Friedrichsfeld: Das Ehrenmal bei den Kriegsgräbern auf dem Friedhof ist Ort der Veranstaltung in Friedrichsfeld, die um 11 Uhr beginnt. Bei Regen wechselt das Geschehen zur Trauerhalle. Für die musikalische Gestaltung sorgen traditionsgemäß örtliche Musikgruppen. Die Gedenkrede im Namen der Stadt hält Stadträtin Marianne Seitz.

Seckenheim: „In der Hoffnung auf Versöhnung und Frieden für alle Menschen, die wir nicht vergessen“ lautet das Motto der Gedenkstunde in Seckenheim. Sie beginnt um 11.15 Uhr am Ehrenmal auf dem Friedhof. Die Einladung erfolgt durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Kreisverband Mannheim (Kreisvorsitzender Alexander Fleck), nachdem sich die Stadt Mannheim in ihren Vororten aus der Organisation der Feiern zurückgezogen hat.

Ilvesheim: In der Inselgemeinde beginnt die Feierstunde um 11.15 Uhr in der Kapelle des Friedhofs Mitte. Für die Umrahmung sorgen der MGV Germania 1862 unter Leitung von Valentin Demeshko sowie Dieter Kegelmann an der Orgel. Die Ansprache hält die VdK-Vorsitzende Christa Erbe, die im Anschluss daran gemeinsam mit Bürgermeister Andreas Metz am Kriegerdenkmal die Kranzniederlegung vornimmt.

Ladenburg: Stadt und Volksbund sind Veranstalter der Gedenkstunde in Ladenburg, die um 11.15 Uhr auf dem Friedhof beginnt. Musikalisch umrahmt wird sie von der Stadtkapelle Ladenburg und dem Frauenchor des Gesangvereins Sängereinheit 1883 Ladenburg. Neben Bürgermeister Stefan Schmutz ergreifen auch Schüler der Jahrgangsstufen 10 bis 12 des Carl-Benz-Gymnasiums unter der Leitung ihres Geschichtslehrers Thorsten Wild das Wort.

Edingen-Neckarhausen: Die gemeinsame Gedenkfeier für beide Ortsteile beginnt um 11.45 in der Kapelle des Friedhofes Edingen. Gestaltet wird sie vom Posaunenchor Edingen und dem Evangelischen Singkreis Neckarhausen.

Heddesheim: Die Feierstunde, zu der Bürgermeister Michael Kessler und der Volksbund einladen, beginnt um 12 Uhr in der Friedhofskapelle, musikalisch umrahmt vom Posaunenchor und der Sängervereinigung. Die Ansprache hält Gemeinderat Josef Doll. Im Anschluss erfolg am Denkmal an der Großsachsener Straße die Kranzniederlegung.

Schriesheim: Als einzige Kommune im Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe hält die Stadt Schriesheim ihre Gedenkstunde nicht auf dem Friedhof, sondern im Herzen der Innenstadt ab: an der Kriegsopfergedenkstätte; die Feier beginnt um 11.30 Uhr und wird vom Posaunenchor sowie den drei Gesangvereinen Eintracht, Liederkranz und Lyra gestaltet. Redebeiträge kommen nicht nur von Bürgermeister Hansjörg Höfer, der VdK-Vorsitzenden Wanda Straka und Pfarrerin Suse Best, sondern – dies in Schriesheim Tradition – auch von mehreren Jugendlichen: dem Schüler Martin Stepic aus dem Kurpfalz-Gymnasium sowie Jugendgemeinderat Kilian Wachter.

Darüber hinaus finden entsprechende Gedenkveranstaltungen in den beiden Stadtteilen Altenbach (9.45 Uhr) und Ursenbach (10 Uhr) auf den dortigen Friedhöfen statt.

Hirschberg: Im Ortsteil Leutershausen beginnt die Veranstaltung um 11 Uhr in der Friedhofskapelle. Musikalisch gestaltet wird die Feier vom örtlichen Männergesangverein 1884 und der Kapelle AM.

Im Ortsteil Leutershausen ist ebenfalls ab 11 Uhr die Friedhofskapelle Schauplatz der örtlichen Gedenkveranstaltung. Dabei übernehmen der Evangelische Kirchenchor und der Evangelische Posaunenchor den musikalischen Part.

Dossenheim: Hier beginnt die traditionelle Gedenkstunde um 11.15 Uhr auf dem Ehrenfriedhof. Die Gemeinde weist darauf hin, dass der Zugang zum Veranstaltungsort über den Haupteingang des Friedhofes rechts neben dem Rathaus erfolgt.

