Nur noch zwei Gründer dabei

Das Schriesheimer Kammerorchester schenkte seinem treuen Publikum zum 30-jährigen Bestehen ein fulminantes und einzigartiges Festkonzert. Genau genommen wurden an diesem Abend im Zehntkeller noch zwei weitere Jubiläen gefeiert. Denn seit zehn Jahre schwingt Christian Weidt, der musikalische Leiter des Kammerorchesters, den Taktstock, und seit 14 Jahren liegt der Vorsitz des Orchesters in den Händen von Renate Dietz. Darauf verwies Gerhard Hofsäß in seiner Laudatio.

Er freue sich, dass dem Orchester zwei Gründungsmitglieder über all die Jahre hinweg die Treue gehalten haben: der Geiger Mirek Jahoda, den man gerne aufgrund seiner Virtuosität den „Teufelsgeiger“ nennt, und Reiner Merhof, der von Beginn an wichtige Verwaltungsaufgaben innehat und auch als Schriftführer im ersten Vorstand wesentlich zum Erfolg des Orchesters beigetragen habe. Zum Dank erhielten beide einen goldenen Notenschlüssel.

Perfekte Technik

Für das Jubiläumskonzert hatte Christian Weidt vier Werke bekannter Komponisten ausgewählt, die das Orchesters meisterhaft darbot. Was die Musikzusammenstellung angeht, so kann der Liebhaber sicher sein, dass der Dirigent und langjähriger musikalischer Leiter des Kammerorchesters zielsicher den Geschmack seines Publikums trifft.

Zum Auftakt wählte er die Ouvertüre zur Oper „Iphigenie in Aulis“ von Christoph Gluck. Schon darin war die tragische Handlung des Stückes erkennbar, aber auch Elemente, die Richard Wagner zugeschrieben werden. Die Musik hatte Wagner so sehr begeistert, dass er diese neu bearbeitet hat und so der Musik Glucks einen neuen Anstrich verlieh. Klangschön und ausdrucksstark mit feinsten Ausdruck, perlenden Läufen und in perfekter Technik spielte Bernhard Meßner als Solist das Oboenkonzert in g-Moll von Georg Friedrich Händel in den drei Sätzen „Grave, Allegro“ und „Allegro“.

König als Komponist

Dass Friedrich der Große ein bedeutender preußischer König war, das weiß fast jeder. Auch, dass er zum Leidwesen seines strengen Vaters ein leidenschaftlicher Flötenspieler war, ist nicht unbekannt. Doch dass er selbst auch als Komponist auftrat, das wissen wohl nur die wenigsten. An diesem Jubiläumsabend spielte das Kammerorchester seine Symphonie in g-Dur für Streichorchester und Cembalo in drei Sätzen „Allegro“, „Andante“, „Presto“.

Ein weiterer Höhepunkt und zugleich krönender Abschluss des Jubiläumskonzerts war die Symphonie in d-moll von Felix Mendelssohn Bartholdy in vier Sätzen „Allegro“, „Andante“, „Menuetto“, „Allegro molto“. Anders als in seinen anderen Sinfonien weicht hier der Maestro von drei Sätzen ab, fügt noch ein Menuett dazu und nähert sich somit der „Wiener Klassik“.

Erinnert noch der erste Satz an Philipp Emanuel Bach, so denkt man bei den weiteren Sätzen eher an Mozart oder Haydn. Nach dem gewaltigen Schlussakkord brach ein Sturm der Begeisterung auf. Bestimmt wird das Publikum weitere 30 Jahre dem Schriesheimer Kammerorchester die Treue halten. greg

