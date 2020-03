Nur wenige Menschen wohnen Schlussakkord bei

Mit einem brillanten und schillernden Feuerwerk, einem Geschenk des BdS an seine Besucher, das unterhalb der erleuchteten Strahlenburg abgebrannt wird, wird seit vielen Jahren der Schlussakkord zum Ende des Mathaisemarktes gesetzt. Eigentlich. Doch in diesem Jahr, im Zeiten des Coronavirus, das mittlerweile fast die gesamte Welt beherrscht, das kulturelle Leben zum Erliegen bringt und dem auch zur Hälfte der Mathaisemarkt zum Opfer gefallen ist, war alles anders. Das Feuerwerk wurde zwar gezündet, jedoch dem Anschein nach „unter Ausschluss der Öffentlichkeit“. Man hatte das Gefühl, mehr an einer Trauerfeier teilzunehmen, als an einem Event.

Der Sonntagabend war recht mild und trocken, am Himmel zeigte sich kein einziger Stern, was der Weinstadt etwas gespenstiges verlieh. Die Straßen waren so gut wie ausgestorben. Nur wenige Schriesheimer kamen an diesem Sonntagabend zum unteren Schulhof der Strahlenberger Grundschule, die jedoch nicht in Grüppchen zusammenstanden, sondern achtete jeder penibel darauf, Abstand zu halten. Kein Händedruck und kein Begrüßungsküsschen, und wer es wagte, dem gegenüber mehr auf die Pelle zu rücken, der wurde streng darauf hingewiesen, doch Abstand zu halten. „Wenn man sich an die Vorgaben hält und auf den notwendigen Abstand beharrt, dann kann man sich nicht anstecken“, belehrte Birgit Höfer, die mit ihrem Ehemann zum Feuerwerk gekommen war. Und Bürgermeister Hansjörg Höfer freute sich, dass dennoch einige Bürger gekommen sind. „Es war eine bewegte Woche“, fasste er die vergangenen Tage zusammen.

Unter den Zuschauern gab es auch einige, die vor dem Virus keine Angst hatten. „Das ist doch alles übertrieben, ich habe keine Angst, bin jung und gesund“, hob ein junger Mann hervor und ließ unter seinen Freunden die Weinflasche kreisen. Der Dossenheimer Student Mario Ahrens, der früher im Schriesheimer Jugendgemeinderat tätig war, meinte, dass man als Bürgermeister schon auf eine solche Situation zu reagieren habe. „Einerseits kann ich die Entscheidung den Markt abzusagen nachvollziehen, aber ich denke, jeder sollte so mündig sein, selbst zu entscheiden“.

Etwas abseits und gelangweilt saßen Jugendliche auf einem Stein und warteten auf das Feuerwerk. „Wir sind heute Abend gekommen, weil wir Langweile und sonst nichts zu tun haben“, begründete Alina (17 Jahre) ihr Kommen. Etwas ungerecht empfand sie, dass ab Dienstag die Schulen geschlossen werden. „Ich gehe in Weinheim auf die Berufsschule. Die ist geschlossen, aber dafür muss ich in den Betrieb“. Zudem findet sie, dass das Ganze überbewertet werde: „Da wird viel zu großes Tam-Tam gemacht“.

Corona kurz vergessen

Mit dem neunten Glockenschlag der katholischen Kirche startete schließlich das Feuerwerk unterhalb der Strahlenburg. Für gut 15 Minuten wurde der tiefschwarze Himmel in ein Licht bunter Farben getaucht und setzte die Strahlenburg in eine perfekte Szene. Bengalische Leuchtfeuer erhellten den Himmel und setzten Teile der Altstadt in einen geheimnisvollen roten Feuerschein, der in andere Farben überging und wie ein Sternregen langsam herabrieselte. Für wenige Minuten war Corona vergessen und zu hören war nur ein „fantastisch“.

