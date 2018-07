Ohne Bademeister geht es nicht

Anzeige

Ein Mangelberuf

Stadt und Verein sind zutiefst dankbar, Karin Batzler als zweite Kraft gefunden zu haben, auch wenn sie aus familiären Gründen nur eine Zwei-Drittel-Stelle ausfüllen kann. „Bademeister ist ein Mangelberuf“, weiß Bürgermeister Hansjörg Höfer: „Ich erhalte oft Anfragen von Kollegen, ob wir welche ausleihen können. Doch ich muss dann immer sagen, wir haben selbst gerade so genug.“

Warum ist es so schwer, Bademeister zu finden? „Die Dienstzeit währt den gesamten Sommer, jeden Tag, auch an den Wochenenden“, erläutert Uwe Leetz: „Und im Winter muss man die Überstunden abfeiern und den Urlaub nehmen.“ Auch die ständige Erneuerung der Prüfungen ist notwendig: „Die Verantwortung ist ja enorm“ – bei bis zu 3200 Badegästen an einem Wochenende in der Tat eine große Aufgabe.

Schließlich konstatiert Leetz einen Umstand, den auch Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte seit geraumer Zeit feststellen: „Die Leute werden immer rabiater.“ In Weinheim, wo er ebenfalls aushilft, musste er vor kurzem sogar die Polizei holen, um Streithähne zu trennen.

So weit ist es in Schriesheim nicht. Und dennoch wird der Bademeister auch hier zuweilen angegangen. Aus aktuellem Anlass wählt Doll dafür folgenden Vergleich: „Bei jedem Fußballspiel unserer Nationalmannschaft gibt es 80 Millionen Bundestrainer“, scherzt der Vorsitzende der IEWS: „Und wenn bei uns 1000 Leute im Bad sind, dann gibt es eben auch 1000 ‘Bademeister‘, die genau wissen, wie ein Bademeister seine Arbeit zu tun hat“, berichtet er.

„Es bestehen ja zwei Denkschulen“, sagt Doll. „Die eine sagt, er soll rumlaufen, die andere, er soll von einem Punkt aus alles im Blick haben.“ Das Waldschwimmbad hat sich für die zweite Variante entschieden: „Das führt natürlich dazu, dass manche Leute kritisieren, der Bademeister sei nicht vor Ort.“ Doch dies sei ungerecht, macht Doll klar. Dies zeige sich an den Erfahrungen wie im vergangenen Jahr, als sich ein Junge an der Rutsche schwer verletzt hatte. „Die Rettungskette hat ausgezeichnet funktioniert“, bestätigt Bürgermeister Hansjörg Höfer.

Kooperation mit Dossenheim

Nicht selten ist der Bademeister auch Blitzableiter. Ob das Wasser im Becken zu warm oder zu kalt ist, im WC das Toilettenpaper fehlt – man wendet sich an ihn. „Das ist schon eine psychische Belastung“, weiß Doll. Lieber ist dem Verein, die Kritiker würden sich direkt an den Vorstand wenden, der die Missstände ja auch selbst abstellen kann. „Persönlich sind wir immer montags ab 10 Uhr auf der Terrasse zu erreichen“, bietet Vizechef Jochen Wähling an.

Um die Bademeister zu entlasten, würde Doll gerne verstärkt auf Rettungsschwimmer zurückgreifen, also Privatpersonen mit Prüfungen, die dafür honoriert werden. „Doch die Zahl der Bewerber ist heutzutage weit geringer als früher“, bedauert er: „Ich hoffe, dass ein Kooperationsmodell mit der DLRG Dossenheim langfristig Früchte trägt.“

Eines ist klar: „Ohne Bademeister geht es nicht“, sagt Bianca Mader, seit April stellvertretende Stadtkämmerin und als solche innerhalb der Verwaltung für das Bad zuständig. Und sie bringt ein Beispiel von ihrer früheren Stelle in Leimen: „Weil dort Bademeister gefehlt haben, war das Bad sechs Wochen lang zu.“

