Ohne Erlaubnis Waren angeboten

Ohne die dafür notwendigen Genehmigungen zu besitzen, haben zwei Männer und eine Frau in Schriesheim Haushaltswaren an Haustüren zum Verkauf angeboten. Wie eine Polizeisprecherin gestern berichtete, trafen die Beamten die aus Rumänien stammenden Hausierer im Industriegebiet an. Zur Gruppe habe auch ein siebenjähriges Kind gehört. In ihrem Auto hätten sie Töpfe und Messer „von eher minderer Qualität“ mitgeführt. Die notwendige Reisegewerbekarte hätten sie bei der Kontrolle nicht vorzeigen können.

Weitere Polizeirecherchen ergaben, dass einer der Männer lediglich eine Gewerbekarte der Gemeinde Nidda (Wetteraukreis) für das Feilbieten von Waren erhalten hatte. Das Revier in Weinheim bittet daher Anwohner, bei denen die Personen versucht haben, ihre Waren zu verkaufen, sich unter Telefon 06201/100 30 zu melden. red/agö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019