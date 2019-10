Oktoberfest und Ringkämpfe

Ab 11 Uhr wird am Donnerstag, 3. Oktober, gefeiert in der KSV-Halle, ab 13 Uhr geht es weiter mit Ringer-Wettkämpfen. Und zwar auf Regionalliga-Niveau. Dazu hat der Kraftsportverein (KSV) als Gastgeber seines traditionellen Oktoberfests die WKG Weitenau Wieslet eingeladen. Die Sportler aus Steinen im Landkreis Lörrach lassen ihre erste Mannschaft die gegen die KSV-Ringer antreten. Für die Besucher gibt es zuvor einen Frühschoppen, bei dem das gewohnte kulinarische Angebot in diesem Jahr noch um Schweinebraten mit Knödeln ergänzt wird. Neben Sport und Essen kann man auch Musik genießen; sie kommt von Alleinunterhalter Franz. stk

