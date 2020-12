„Opfer werden alleine gelassen“

Im Corona-Jahr verlief das gesellschaftliche Leben in der sonst so quirligen Weinstadt Schriesheim auf Sparflamme. Im Sommer entfielen die gewohnten Veranstaltungen, die beliebte Weinwanderung wurde ins Netz verlagert, und letztlich musste auch das Weihnachtsdorf abgesagt werden. Letzteres bekommt in besonderem Maße auch die Markus-Paul-Stiftung zu spüren. „Um geschäftsfähig zu bleiben, sind wir auf Spenden und Einnahmen wie die vom Weihnachtsdorf angewiesen“, erklärt der Gründer und Vorsitzende Volker Paul

Wie er im Gespräch mit dem „MM“ berichtet, sei zum Ausgleich zunächst ein Benefizkonzert mit der T-Band und den German Tenors in der Mehrzweckhalle am 20. Dezember geplant gewesen, doch Corona legte auch diese Einnahmequelle trocken. Eventuell will Volker Paul das Konzert im Juli nachholen.

Nach der Ermordung seines Sohnes Markus im Dezember 1998 gründete Volker Paul die Stiftung. Mit den eingenommenen Geldern soll unter anderem den Hinterbliebenen von Polizisten geholfen werden, die im Dienst von jugendlichen Tätern getötet wurden – wie sein eigener Sohn Markus.

Im Dienst getötet

Es war in der Nacht des 11. Dezember 1998, als Markus Paul, Polizeibeamter aus Schriesheim, während eines Einsatzes brutal erstochen wurde. Der damals 16-jährige Täter war in das Zoogeschäft des damaligen Real-Marktes in Mannheim-Sandhofen eingedrungen, um seiner Freundin eine Schlange zu schenken. Es wurde Alarm ausgelöst, und die Polizei suchte mit einem Diensthund nach dem Einbrecher, der sich im Kassenbereich mit einem Messer verschanzt hatte. Vom Hund aufgespürt, stach er sofort auf das Tier ein. Als Markus Paul sich im Dunkeln den Kassen näherte, stach der Jugendliche erneut zu. Trotz schwerster Verletzungen schoss Paul auf den Täter, dann brach er zusammen. Auch eine Notoperation konnte den jungen Familienvater nicht mehr retten. Der Täter überlebte hingegen und wurde später zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Trotz dieses Schicksalsschlags hegte Volker Paul, damals selbst Polizeibeamter, keine Rachegedanken, sondern gründete im Gedenken an seinen Sohn die Markus-Paul-Stiftung. Seit 22 Jahren hat diese vielen Hinterbliebenen geholfen, wie der Gründer bilanziert. Im Gespräch erinnert er sich an Beispiele. Etwa jenes aus dem vergangenen Jahr. Ein 49-jähriger Berufsfeuerwehrmann besuchte mit seiner Frau und einem befreundeten Paar den Augsburger Adventsmarkt. Nach 22 Uhr machten sie sich auf den Heimweg. Dabei trafen sie auf eine Gruppe junger Männer. Es kam zu einem Wortwechsel, dann eskalierte der Streit. Ein damals 17-Jähriger schlug dem Feuerwehrmann gegen den Kopf. Auch der 50-jährige Freund wurde ins Gesicht geschlagen. Die beiden Ehefrauen mussten alles mit ansehen. Der Notarzt versuchte vergebens, den Feuerwehrmann wiederzubeleben. Die jugendlichen Täter flohen, konnten jedoch von der Polizei ermittelt werden. Die Stiftung unterstützte die Familie des Getöteten mit 5000 Euro.

2018 konnte zudem einer Familie geholfen werden, deren Vater am Heiligen Abend Opfer einer brutalen Messerattacke im Zug wurde. „Dieser Mann hinterließ eine Frau und vier Kinder“, berichtet Paul. Total überwältigt habe ihn dann ein Anruf eines anonymen Spenders aus Bayern, der vom Leid dieser Familie aus den Medien erfuhr und spontan für jedes der vier Kinder 10 000 Euro für deren Ausbildung spendete.

Etliche kleinere Beträge gingen laut Paul auch an Polizeibeamte, die bei der Absicherung von großen Sportveranstaltungen verletzt wurden. „Jeder kann Betroffener werden“, betont er. „Für die Täter tritt der Staat durch seine Institutionen sofort in Erscheinung. Doch die Opfer und ihre Hinterbliebenen bleiben dabei auf der Strecke und werden alleine gelassen.“ In diese Lücke will die Stiftung springen.

