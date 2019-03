Ortschaftsrat beschließt neues Sanierungsgebiet

Ende diesen Jahres soll ein neues Sanierungsgebiet über den gesamten Bebauungsbereich von Ursenbach in Kraft treten. Das wurde einstimmig durch den Ortschaftsrat beschlossen. „Bei dem Sanierungsgebiet handelt es sich um ein Angebot der Stadt an die Bürger“, erklärte Ortsvorsteherin Rosie Edelmann. Es sollen Anreize für private Investitionen in modernisierungs- oder instandsetzungsbedürftigen Gebäuden geschaffen werden.

Wer nämlich innerhalb eines ausgewiesenen Sanierungsgebiets Erhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen durchführen lässt, kann dies größtenteils steuerlich geltend machen. Außerdem ist eine Verteilung des Erhaltungsaufwands auf zwei bis fünf Jahre möglich. „Es ist ein relativ schlankes Verfahren“, versicherte Rosie Edelmann.

Bürger, die an ihren Gebäuden Sanierungsmaßnahmen ergreifen wollen, müssen nur einen formlosen Antrag bei der Stadt stellen, welcher innerhalb von wenigen Tagen bearbeitet wird. „Wichtig ist allerdings, dass vor einer Vereinbarung mit der Stadt Schriesheim noch nicht mit den Erhaltungs- oder Modernisierungsmaßnahmen begonnen wird. Das wäre nämlich förderschädlich“, merkte die Ortsvorsteherin schließlich noch an.

Im Vordergrund steht bei der Einführung des neuen Sanierungsgebiets vor allem, die Einwohnerzahl in Ursenbach auch in Zukunft halten zu können. Durch die vermehrten Modernisierungen sollen nämlich die zurzeit leerstehenden Häuser für neue Anwohner attraktiver gemacht werden.

Ansprechpartnerin für das Sanierungsgebiet wird voraussichtlich Beate Kreis vom Bauamt Schriesheim, die bereits die zwei anderen Sanierungsgebiete innerhalb der Stadt Schriesheim begleitet. Dabei arbeitet sie mit dem Büro Thile zusammen, das einen Sitz in Freiburg und in Heidelberg hat und mit dem Beate Kreis bisher „nur positive Erfahrungen gemacht hat“.

Neben dem Antrag für das neue Sanierungsgebiet hatte die letzte Ortschaftsratssitzung in Ursenbach noch einen weiteren außergewöhnlichen Punkt auf der Tagesordnung: Für mehr als 20 Jahre ehrenamtlichen Engagements in seinem Ort wurde Heinz Sommer die Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg verliehen.

Seit 1998 Mitglied

Der Geehrte ist bereits seit dem 24. November 1998 Mitglied des Ortschaftsrats Ursenbach. Die Ehrung nahm Rosie Edelmann vor, die dabei von Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer unterstützt wurde. „Ich hoffe, Du kannst in den nächsten Jahren noch mehr in Ursenbach bewegen. Ich weiß, das liegt dir sehr am Herzen.“, äußerte sich Höfer bei der Übergabe an Heinz Sommer und bedankte sich außerdem für die vielen Jahre, die der Geehrte nun schon ehrenamtlich tätig ist.

