„Ortssheriff“ geht nach 27 Jahren in Rente

„Nur ee Minut´“ – das ist die Redewendung, die Wolfgang Ehrhard bei der Arbeit am häufigsten gehört hat. Der gebürtige Handschuhsheimer dürfte einer der bekanntesten Einwohner der Weinstadt sein; mal zu Fuß, mal im Auto unterwegs, ist der Mann in Uniform ständig präsent.

Seit 27 Jahren. Nun geht der Mann, der offiziell Gemeindevollzugsbeamter heißt, aber vor allem als „Sheriff“ bekannt ist, in Rente. Am 1. April 1993 trat der gelernte Bauschlosser seine Stelle im Rathaus an, und am 1. April 2020 beginnt sein Ruhestand. Sein letzter Arbeitstag ist wegen zahlreicher Überstunden aber bereits der 2. August.

Der 63-Jährige hat viel gemacht, bevor er bei der Stadt anfing, fuhr Lkw, war bei der Bundeswehr, arbeitete bei einer Messebaufirma und im Fotolabor, als er die Stellenanzeige der Verwaltung sah und sich bewarb. Da lebte Ehrhard mit Frau und Tochter bereits in Schriesheim. Trotzdem, sagt er, sei die Anfangszeit nicht leicht gewesen: „Mein Vorgänger, Herbert Weber, war bekannt wie ein bunter Hund“. Bald kannte man ihn, viele schätzen seine unaufgeregte Art. Sein Motto formuliert er auf Kurpfälzisch: „Man darf net mit de Leut´ dischbediere.“ Bürgermeister Hansjörg Höfer drückt es so aus: „Im Gemeindevollzugsdienst muss man deeskalierend wirken, den Menschen höflich erklären, warum sie jetzt einen Strafzettel bekommen. Außerdem ist man auch präventiv tätig.“

Denn neben Parkverstößen überprüft der Ordnungsdienst auch, ob Büsche am Gehweg zurückgeschnitten sind, kümmert sich um Sondernutzungsrechte wie Gerüste an der Straße und ist in Sachen „Feldhut“ tätig. „Aber das zentrale Thema“, sagt Ordnungsamtsleiter Achim Weitz, „ist der Straßenverkehr.“

Man solle nicht stur auf dem Recht beharren, sagt Ehrhard, der sehr fürs „Ab- und Zugeben“ ist: „Manches geschieht aus Vergesslichkeit.“ Manchmal erlebt auch er Respektlosigkeit, ein- bis zweimal im Jahr „bläst sich einer richtig auf.“ Er bleibt gelassen, doch sein Verständnis hört auf, wenn Fahrer ohne Berechtigung auf Behindertenparkplätzen stehen. Selbst wenn der beliebte Satz mit der Minute fällt, dicht gefolgt von dem breiten Ausredenspektrum mit der Einleitung „isch hab grad hordisch...“

Gar so hurtig will er´s nun nicht angehen lassen, nimmt sich Zeit für die Familie, den Garten, seine Modelleisenbahn, für Fitness und Schwimmen. Zuvor arbeitet er noch seinen Nachfolger ein. Mark Ries ist im Ort kein Unbekannter: Seit sieben Jahren ist der 34-Jährige beim Bauhof, bewarb sich auf die Stelle im Vollzugsdienst, und Höfer sagt: „Ich habe ihn gerne genommen, weil ich weiß, dass er zuverlässig und den Anforderungen gewachsen ist.“

Und weil sich der Feuerwehrmann und einstige Jugendwart bestens im Ort auskennt. Jetzt lernt er die Dokumentation von Parksünden per Smartphone, das längst die Zettel ersetzt hat. Und bereitet sich vor auf Straßenfest und Mathaisemarkt. Denn auch das gehört zu den Aufgaben eines „Sheriffs“.

