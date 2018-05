Ortsvorsteher kommandiert: „Männer an die Seile!“

Anzeige

In Altenbach musste der Maibaum nicht erst umständlich mit schwerem Gerät zum Dorfmittelpunkt transportiert werden. Geschmückt mit orangefarbenen, gelben, weißen und blauen Bändern, den Wappen der Stadt Schriesheim und der beiden Ortsteile Altenbach und Ursenbach am Stamm sowie einem großen Kranz aus Tannenzweigen an der Spitze lag er schon bereit und wartete nur noch auf das Kommando von Ortsvorsteher Herbert Kraus, das lautete: „Männer an die Seile!“

Diesmal waren bei der Organisation des kleinen Festes die Schützen federführend. Sie waren für die Bewirtung mit Getränken zuständig, während die Kegelstube die Gäste mit allerlei leckeren Gerichten verwöhnte. Von allen Seiten strömten die Dorfbewohner zum Festplatz, und schon bald waren die aufgestellten Biertische und Bänke belegt.

Ein neuer Stamm

Jedem der Gäste fiel auf, dass der rund 13 Meter hohe Stamm neu war. „Wir mussten den alten ersetzen“, berichtete der Ortsvorsteher. Grund war, dass der alte Stamm bereits gefährliche Risse zeigte und daher nicht mehr verkehrssicher schien. So schlug Revierförster Walter Pfefferle einen neuen Stamm vor. Und um diesen für die Zukunft fit zu halten, wurde er mit einem speziellen Lack bestrichen.