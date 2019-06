OWK wandert im Schwarzwald

Zwölf Kilometer lang ist die Strecke, die bei der Tageswanderung des Odenwaldklubs am 16. Juni im nördlichen Schwarzwald zurückgelegt wird. Los geht es um 8.30 Uhr am OWK-Platz mit dem Bus. Vom Dobel aus erwandert sich die Gruppe unter Leitung von Gaby Schasset und Hans Jürgen Heising den „Dobler Engelweg“ und die weiter führende Strecke nach Dennach bis zur „Schwanner Warte“. Die Wanderzeit beträgt vier Stunden, am Ende ist eine Einkehr vorgesehen. Der Verein bittet um Anmeldungen bis zum 11. Juni, entweder telefonisch unter 06203/69 23 18 oder über die Homepage www.owk-schriesheim.de stk

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.06.2019