Parkende Autos werden immer mehr zum Problem

Beschilderung vorgeschlagen

Sebastian Cuny (SPD) sah „den klassischen Zielkonflikt zwischen der Schaffung von Wohnraum und Veränderungen für die Nachbarschaft“. Vielleicht lasse sich das Problem auch durch Tausch mit Radstellplätzen oder Verlegung in die Garagen lösen, überlegte er; letztlich sehe er aber die Schaffung von Wohnraum als vorrangig an. FDP-Stadtrat Wolfgang Renkenberger schlug eine Beschilderung vor, befürchtete aber ebenfalls mehr Autos und Lieferverkehr in der Straße: „Verkehr ist wie Wasser, er findet seinen Weg.“ Anders sahen es die Grünen. Die Max-Planck-Straße habe sich in den letzten Jahren „zur inoffiziellen Spielstraße“ entwickelt, bemerkte Fraktionssprecher Christian Wolf und äußerte Verständnis für die Einwendungen der Nachbarn; die „Bauhütte“ solle die Stellplätze umplanen: „Deshalb wird nicht gleich das ganze Bauprojekt kippen.“

Sein Vorschlag eines entsprechenden Antrags stieß jedoch bei Höfer auf Widerstand, vor allem, weil er mit der Formulierung beginnen sollte, dass der Gemeinderat „die Bedenken der Bürger“ anerkenne: „Das geht so nicht.“ Geschlossen votierte das Gremium dagegen. Ebenso einmütig wurde der Abwägungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst – hier enthielt sich indes die Fraktion der Grünen.

