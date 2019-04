Passionskonzert am Vorabend der Osternacht

Mit dem einzigartigen Werk von Wolfgang Amadeus Mozart, „Ave verum corpus“, eröffnete Sopranistin Ewa Olszewska am Karsamstag in der evangelischen Kirche im Schriesheimer Stadtteil Altenbach das Passionskonzert. Das Werk handelt vom Leiden des am Kreuz für die Menschen gestorbenen Jesus und stammt aus einem spätmittelalterlichen Gebet. Zu hören waren neben Mozart auch Werke von Johann Sebastian Bach und Giovanni Legrenzi Pergolesi.

Bedauerlicherweise fanden an diesem Karsamstag nicht allzu viele Zuhörer den Weg in die Kirche. Diakon Klaus Nagel stellte in einer Einführung die Frage, in wieweit Ostern und seine Botschaft die Welt verändert und sie auf den Kopf gestellt habe. Er freue sich, für dieses Konzert so namhafte Künstler wie die Sopranistin Ewa Olszewska gewonnen zu haben, eine gefragte Opernsängerin, die mit 19 ihr Debüt als „Königin der Nacht“ in Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ gab, oder auch den jungen Countertenor Jannik Pohlmann, der von ihr entdeckt worden sei und gefördert werde. Begleitet an der Orgel wurden die beiden Solisten von Genya Kai. Der aus Japan stammende Musiker war 2004 Finalist beim internationalen Philipp-Wolfram-Orgelwettbewerb in Heidelberg. 2009 bestand er mit Auszeichnung seine Abschlussprüfung und ist seit 2007 Organist in der evangelischen Johanneskirche in Altenbach.

Dieses kleine Konzert war mit seinen beeindruckenden Stimmen und dem einfühlsames Orgelspiel eine stimmungsvolle Einstimmung auf die Osternacht und die zu feiernde Auferstehung. Das Altarkreuz war verhängt, durch die Fenster der Kirche fielen die letzten Sonnenstrahlen des Tages. Es herrschte so etwas wie ein Gefühl von Betroffenheit und der Erwartung auf das Geschehen der Nacht.

Nach einem kurzen Orgelspiel stimmte der Sopran und der Altus das „Stabat mater fac ut ardeat“ von Pergolesi an. In diesem Werk drückt er all die Schmerzen aus, die Christi Mutter unter dem Kreuz erleidet. Die beiden Sänger legten viel Gefühl und Leidenschaft in diesen Vortrag. Er war so packend und ergreifend, dass man kaum zu atmen wagte.

In der Johannespassion hatte auch Johann Sebastian Bach das Karfreitagsgeschehen verarbeitet. Die Sopranistin interpretierte „Zerfließe mein Herze“ meisterhaft, hinreißend lyrisch und ausdrucksstark. Zwischen den solistischen Parts intonierte der Organist Bachs „O Lamm Gottes unschuldig“ aus 18 Leipziger Chorälen. Den Schlussakkord des Passionskonzertes setzte Pergolesis mit „Quando corpus morietur“, das in einem energiegeladen „Amen“ mündet. In den Stimmen der Solisten lag Präzision gerade in der Bewältigung der großen tonlichen Abstände zwischen Kopf- und Bruststimme. Die Kirchenbesucher waren überwältigt und spendeten euphorisch Applaus. greg

