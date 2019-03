Peta setzt Belohnung aus

Rhein-Neckar.Die Tierschutzorganisation Peta hat eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung von Tierquälern führen. Wie berichtet, waren vergangene Woche vier tote Labrador-Mischlinge zwischen Schriesheim und Heiligkreuzsteinach gefunden worden. Unbekannte hatten die Kadaver zuvor vermutlich mit einem Fahrzeug dort abgelegt. Die Tierschützer haben die Belohnung für Tipps ausgesetzt, die den Ermittlungen der Polizei dienen. „Der ehemalige Halter, der die Hunde erst nicht richtig ernährt und dann entsorgt hat, muss gefunden werden“, so Peta-Mitglied Judith Pein. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/174-30 45. labj

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.03.2019