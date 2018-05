Peter Kanzler nach 30 Jahren verabschiedet

Anzeige

Peter Kanzler hatte eigene Räume als Büro benutzt, jetzt musste sich der Verein darum kümmern. Die Idee, einen Teil im Vereinsraum als Büro abzugrenzen, wurde schnell verworfen. Da erschien das Angebot von Frank Röger, den ungenutzten Raum über seiner Garage als Büro zu nutzen, wie ein Geschenk des Himmels. „Ein Raum mitten in der Innenstadt, das ist mehr als optimal“, bekannte der Vorsitzende Busch.

Die neuen Räumlichkeiten haben eine Größe von 28 Quadratmetern und müssen noch ausgebaut werden. Röger schlug vor, dass er die Räumlichkeiten zunächst mietfrei vergebe, wenn im Gegenzug der Verein den Ausbau selbst gestaltet. Nach den ersten Schätzungen kommen auf den Verein Kosten in Höhe von 25 000 Euro zu, informierte Busch die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung und versicherte, dass es zu keiner Beitragserhöhung kommen werde. Zu erwarten seien Zuschüsse vom Badischen Sportbund. Eine Anfrage an die Stadt habe ergeben, dass man vor dort nichts zu erwarten habe, jedoch sei es durchaus möglich, Gelder vom Sportkreis, einer Institution beim Landratsamt, zu bekommen. „Den Rest müssen wir selbst stemmen, das heißt, dass wir noch genauer rechnen müssen als in den letzten Jahren“, folgerte Busch. Die Versammlung stimmte dem Antrag zu.

Satzungsänderung

Auch eine Satzungsänderung stand zur Abstimmung. Die Vergütung ehrenamtlicher Tätigkeit sollte geregelt werden. Busch erläuterte, dass bislang grundsätzlich keine Vergütung an die Vorstandsmitglieder gezahlt werde, doch für eine gut funktionierende Geschäftsführung sei eine Vergütung dringend erforderlich.

Einstimmig wurde für die Satzungsänderung gestimmt, nun müsse der Turnrat über eine angemessene Bezahlung entscheiden.

Ergebnisse der Wahlen: Gewählt wurde der zweite Vorsitzende: Uwe Havemann, Geschäftsführerin: Patricia Barendt, technischer Leiter für Leichtathletik und Spiele: Christiane Arras, Protokollführerin: Heidi Oestringer.

