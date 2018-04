Pfadfinder auf der Mülljagd

Anzeige

Los ging die Jagd auf den Müll am Treffpunkt Kelterhalle – und die Beute war reichlich. Innerhalb von wenigen Stunden waren die am Rückhaltebecken und vor dem Kelterhaus aufgestellten 20 Kubikmeter großen Container randvoll mit allerlei Abfall, Schrott und alten verrosteten Metallteilen. Die freiwilligen Helfer trugen soviel Müll zusammen, dass noch weitere Anhänger beladen wurden. Die Entsorgung der Container übernahm wie in den Jahren zuvor die AVR.

Ans Tageslicht befördert wurde so ziemlich alles, was einmal im Haushalt von Nutzen war. Auch Unmengen von Alkoholflaschen, die teilweise noch gegen Pfand hätten zurückgegeben werden können, waren dabei. „Da werden beim Vorbeifahren einfach die Flaschen aus dem Fenster geworfen“, wetterte eine der Helferinnen. Der Trend geht dabei vom Jägermeister hin zum Äppelwoi. „In diesem Jahr haben wir unendlich viele Apfelweinflaschen entsorgen müssen“, berichtete Steffen Vree.

Ein weiteres Ärgernis ist, dass viele Hundebesitzer zwar die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge vorbildlich in Tüten verpacken, diese dann aber achtlos in die Weinberge werfen. „Das kann ich nicht verstehen, da ziehen die Hundebesitzer die Abfalltüren, verpacken darin die Hinterlassenschaft und werfen die Tüte einfach in die Weinberge“, sagte Ulrike Metz-Reinig vom OWK verständnislos und schüttelte den Kopf. Die Ausbeute an diesem Samstag war recht groß. Müde, erschöpft aber glücklich ließen sich die Helfer am Mittag vor der Kelterhalle auf den dort aufgestellten Bänken nieder und genossen die dampfende Erbsensuppe, ein kleines Dankeschön aus Müllers Weinstube.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.04.2018