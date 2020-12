Philippi will Auskunft

Nach ihren Kollegen Uli Sckerl (Grüne) und Gerhard Kleinböck (SPD) hat sich nun auch die CDU-Landtagsabgeordnete Julia Philippi (Bild) zur Lärmbelästigung in Schriesheim durch die A 5 geäußert. „Für die Betroffenen ist es wichtiger, dass ich gerade in aussichtslos erscheinenden Situationen aktiv nach Lösungen suche, als dass ich damit beschäftigt bin, mich öffentlichkeitswirksam zu positionieren“, erklärte die CDU-Politikerin am Dienstag.

Keinesfalls also sei die verzögerte öffentliche Stellungnahme als mangelndes Interesse oder Engagement in der Sache zu interpretieren, ganz im Gegenteil: „Selbstverständlich stehe auch ich im Austausch mit Betroffenen und Kommunalpolitikern vor Ort – sowohl in Bezug auf die A5 als auch in Bezug auf den Lärmaktionsplan und andere Lärmquellen wie vor allem die Bundesstraße.“

Inhaltlich wundert sich Philippi: „Mir persönlich stellt sich die Frage, warum kein Flüsterasphalt verbaut wurde.“ Diese Frage will sie nun mit den Betroffenen online erörtern und sich danach an die Landesverwaltung wenden. -tin

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020