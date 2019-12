Photovoltaik-Anlage im Feld: Bürger müssen weiter warten

In Schriesheim wird es so bald keine Freiluft-Photovoltaikanlage geben. Im Gemeinderat scheiterten die Grünen mit ihrem Antrag, das Projekt entlang der A 5 so schnell wie möglich umzusetzen. Stattdessen wurde ein Kompromissvorschlag der Verwaltung beschlossen, erst die allgemeinen Vorgaben abzuwarten, die der Nachbarschaftsverband für derartige Anlagen erarbeiten will.

Nach den Plänen eines privaten Investors soll die Anlage 1,2 Hektar umfassen und im Rahmen einer GmbH & Co. KG von Schriesheimer Bürgern (Crowd-Funding) getragen werden. Als Standort ist eine Fläche direkt an der A 5 vorgesehen. Dazu muss allerdings der Bebauungsplan für dieses Gebiet geändert werden.

Bereits im November 2018 fasste der Gemeinderat den entsprechenden Aufstellungsbeschluss. Dieser führte zu heftiger Kritik des Bauernverbandes; durch ein solches Projekt würden der Landwirtschaft, die es ohnehin schwer habe, wertvolle Flächen entzogen. Bei einem Ortstermin sagte die Stadt zu, mit der Verwirklichung des Projektes zu warten, bis der Nachbarschaftsverband Regeln für derartige Anlagen erarbeitet, die für alle Gemeinden gelten sollen.

Das ist mehr als ein Jahr her, ohne dass etwas geschah. „Der Nachbarschaftsverband war mit der Konversion beschäftigt, so dass er dafür keine Zeit hatte“, begründete Bürgermeister Hansjörg Höfer jetzt im Rat.

Damit wollten sich die Grünen aber nicht abfinden, brachten einen Antrag ein, die Stadt möge das Projekt alleinvorantreiben. „Wir wollen die Energiewende auch in Schriesheim“, begründete Fraktionschef Christian Wolf: „Wir wollen nicht gemeinsame Sache machen mit denen, die den Klimawandel leugnen.“

Für schnelle Umsetzung

„Das Projekt entspricht exakt den Vorgaben des Erneuerbare-Energien-Gesetz, wonach Flächen direkt an Autobahnen und Eisenbahnschienen dafür geeignet sind“, betonte Wolf: „Die Fläche ist da, die Rahmenbedingungen, der Investor, und die Bürgerschaft, die mitmachen will.“ Ein Warten auf den Nachbarschaftsverband sei demnach weder notwendig noch sinnvoll: „Da müssen zwei Großstädte und 16 Gemeinden auf einen Nenner gebracht werden. So etwas wird dauern.“

Gleichwohl: Die CDU lehnte den Antrag der Grünen ab. „Diese Fläche wird seit zehn Jahren landwirtschaftlich genutzt“, begründete Frank Spingel. Sinnvoller sei es, Dachflächen zu nutzen, wie es viele Bauern bereits tun. Spingel plädierte dafür, auf die Vorgaben des Nachbarschaftsverbandes zu warten.

Freie Wähler prinzipiell dagegen

Der CDU schloss sich auch die SPD an. „Für derartige Anlagen brauchen wir eine breite Akzeptanz vor Ort“, meinte Gabriele Mohr-Nassauer.

„Wir Freien Wähler lehnen Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen grundsätzlich ab“, machte Jutta Becker klar; unter dem „Deckmantel von Artenschutz und Energiewende“ würden wieder einmal „Eigeninteressen“ verfolgt.

Diese Äußerung führte zu einem heftigen Eklat im Gremium: „Eine bodenlose Unverschämtheit!“, empörte sich Christian Wolf lautstark. Daraufhin entschuldigte sich Becker: Mit „Eigeninteressen“ habe sie doch nicht die Stadträte der Grünen gemeint, sondern den Investor.

Auch die beiden Einzelstadträte lehnten das Projekt ab. „Die Felder sind dafür viel zu schade“, meinte Lieselore Breitenreicher (Bürgergemeinschaft): „Zuerst sollte man die Dächer vollmachen.“ Nach Meinung der AfD geht das ganze Konzept in die falsche Richtung: „Die Energiewende kann nicht funktionieren“, warnte Thomas Kröber.

Zustimmung kam dagegen überraschend von der FDP, „auch wenn es mir schwer fällt“, wie Ulrike von Eicke lächelnd anfügte: „Aber Photovoltaik ist besser als Windräder.“

„Ich lehne den Antrag der Grünen Liste ab“, sagte Höfer und bekräftigte seine Linie, auf den Nachbarschaftsverband zu warten. Dies sei notwendig, um einen „Wildwuchs“ an derartigen Lagen zu verhindern: „Das will ich nicht.“ Darauf schlug Wolf zu, zumindest den 31. März 2020 als Stichtag in den Kompromissvorschlag aufzunehmen.

Doch auch dies lehnte die CDU ab. Um „keinen unnötigen Dissens in eine Mehrheit zu tragen, die ja eigentlich für diese Sache ist“ (Wolf), stimmten die Grünen dennoch zu. Bei ihrem Nein blieben die Freien Wähler und die zwei Einzelstadträte.

