„Planung mit Konfliktpotenzial“

In der Tagesordnung für die Sitzung des Technischen Ausschusses firmiert der Punkt ganz harmlos als „Strahlenberger Straße 1-3“. Dahinter verbirgt sich jedoch ein Filetstück des Immobilienmarktes an der Bergstraße, dazu eine Altlast der Schriesheimer Stadtplanung: das Gelände des ehemaligen Kreisaltenheims unterhalb der Strahlenburg. Nun soll es neu bebaut werden. Grundsätzlich signalisierte das Gremium seine Zustimmung; für die Genehmigung der Baupläne muss jedoch erst der Bebauungsplan aufgehoben werden.

Der neue Besitzer des Geländes, dessen Identität nicht genannt wird, will die bestehende Bausubstanz abbrechen und an dieser Stelle ein ganz neues Quartier errichten. Es soll sechs Doppelhäuser mit je zweieinhalb Geschossen sowie vier Reihenhäuser umfassen.

Baurechtliche Probleme

Doch es gibt Hindernisse: Ein Teil des bisherigen Altenheim-Geländes und damit auch einige der potenziellen Baugrundstücke unterliegen einem alten Bebauungsplan. Und Teile der jetzigen Planung widersprechen dessen Vorgaben erheblich: So wird die Traufhöhe eines Hauses zum Hang hin um sechs Meter überschritten, die Baugrenzen wiederum um bis zu 2,50 Meter.

Die Verwaltung will dies dennoch ermöglichen, damit „dringend notwendiger Wohnraum zeitnah entstehen kann“, wie es in ihrer Vorlage zur Ausschusssitzung hieß. Zu diesem Zweck soll der Bebauungsplan komplett aufgehoben werden; dann könnten die Bauanträge einfach gemäß Baugesetzbuch beschieden werden. Die Anträge, die dem Bebauungsplan widersprechen, sollten solange zurückgestellt werden, lautete der Beschlussvorschlag in der Vorlage zur Ausschusssitzung.

„Das können wir so nun doch nicht machen“, musste Beate Kreis vom Bauamt den Stadträten nach Rücksprache mit dem Landratsamt jetzt mitteilen. Der neue Vorschlag: Jene Teile der Planung, die dem Bebauungsplan entsprechen, genehmigen, die anderen ablehnen und nach Aufhebung des Bebauungsplans erneut beraten. So wurde es denn auch einstimmig beschlossen.

Lärmschutz als Knackpunkt

Kreis verhehlte jedoch nicht, dass aus Sicht der Verwaltung die Verwirklichung der geplanten Bebauung in unmittelbarer Nähe der Mälzerei Kling durchaus „Konfliktpotenzial“ birgt. Das betrifft zum einen mögliche Lärmemission durch die Betriebstätigkeit. Daher sollen die Neubauten Richtung Firma keine Fenster haben und eine intensive Begrünung als Lärmschutz dienen.

Bei den Stadträten löste diese Einlassung erhebliche Sorgen aus. Hans Beckenbach (Freie Wähler) wies auf den Kamin hin, der in unmittelbarer Nähe des geplanten Baugebietes steht: „Man muss das Landratsamt darauf hinweisen, dass die Abstandsfläche eingehalten wird, damit es hier für die Firma keine Probleme gibt.“ Eine ähnliche Mahnung kam von Grünen-Stadtrat Georg Grüber und CDU-Fraktionschef Michael Mittelstädt: „Die jetzige Planung darf keinesfalls zu Lasten der Firma Kling gehen“, warnte dieser. Diese Vorgabe wurde Bestandteil des Ausschuss-Votums.

Freie Wähler-Stadträtin Jutta Becker wiederum störte sich daran, dass der geltende Bebauungsplan aufgehoben werden soll, weil die vorgelegte Planung ihm in mehreren Punkten widerspricht: „Nicht, dass dies ein Präzedenzfall wird“, warnte sie: „Da könnten andere Bauherren, deren Anträge abgelehnt wurden, weil sie dem Bebauungsplan widersprechen, auch kommen und ebenfalls dessen Aufhebung verlangen.“

Die Sozialdemokraten hatten wiederum ein anderes Anliegen. „Wir bedauern, dass der erste Entwurf nicht verwirklicht wird, der mehr Mietwohnungsbau vorgesehen hat“, beklagte Fraktionschef Sebastian Cuny. Er forderte, die Stadt möge darauf hinwirken, dass ihr zumindest für ein Haus Vorkaufs- oder Belegungsrecht eingeräumt wird: „Ich denke, da wir dem Investor mit der Aufhebung des Bebauungsplans entgegenkommen, könnte er hierbei auch uns entgegenkommen.“

