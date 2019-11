Plattform für Handwerksbetriebe

Schon jetzt, genauer gesagt, am Mittwoch, 13. November, können sich Handwerker über einen Auftritt ihres Betriebs im Gewerbezelt des Mathaisemarkts informieren. Bereits in diesem Jahr bot die Stadt die Möglichkeit, sich im BdS-Zelt vorzustellen und gibt den Betrieben nun für das Volksfest im März 2020 eine weitere Gelegenheit dazu.

„Gerade in Zeiten, in denen es immer schwieriger wird, Fachkräfte und geeignete Auszubildende zu gewinnen“, werde es immer wichtiger, das eigene Handwerk zu präsentieren, schreibt die Verwaltung dazu. Die Veranstaltung findet ab 17 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses statt. Anmelden kann man sich dazu per E-Mail unter wirtschaftsfoerderung@schriesheim.de oder telefonisch unter 06203/ 60 21 40. stk

