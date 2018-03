Polizei am Samstag gefordert

Anzeige

In der Nacht zu Sonntag kam es dann zu einer Schlägerei vor dem Festzelt. Laut Polizei schlug hierbei ein 25-Jähriger einem 22-jährigen Besucher eine Bierflasche über den Kopf. Der Schläger konnte von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Auch im Festzelt hatten die Beamten zu tun. Zwei junge Frauen gerieten in Streit, im weiteren Verlauf schlug eine 19-Jährige ihrer gleichaltrigen Kontrahentin eine Weinflasche über den Kopf.

Bei Jugendschutzkontrollen wurden 18 Personen überprüft und dabei sieben Flaschen „Hochprozentiges“ in Verwahrung genommen. Zwei betrunkene Jugendliche wurden in Obhut genommen und an ihre Eltern übergeben.

Feuerwehr zwei Mal im Einsatz

Gestern Nachmittag wurden Mathaisemarkt-Besucher durch ausrückende Fahrzeuge der Feuerwehr aufgeschreckt. „Wie sich im Nachhinein herausstellte, waren es jedoch keine dramatischen Einsätze“, erläuterte Kommandant Oliver Scherer dem „MM“. So kam es zunächst in der Talstraße zu einem Wasserrohrbruch. Fast zeitgleich wurde aus dem „Mühlenhof“ Gasgeruch im Heizraum gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte sich das Gas jedoch bereits verflüchtigt . pol/-tin

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.03.2018