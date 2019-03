Polizei prüft Festwagen

Vor dem Umzug kontrolliert die Polizei die Festwagen. © Gregor

Vor dem großen Festumzug zum Mathaisemarkt steht gestern Morgen die Überprüfung der Wagen durch Verkehrspolizei, TÜV und Ordnungsamt an.

Als Sturmtief „Eberhard“ den Vereinen den Umzug eine Woche zuvor verhagelt hat, ist damals auch die Abnahme abgesagt worden. An ihrem angekündigten Protest, solidarisch wieder nach Hause zu fahren, sollte ein Wagen nicht zugelassen werden, halten die Vereinsvertreter gleichwohl fest. Zum Einsatz kommt dieses Druckmittel zur Erleichterung aller gestern jedoch nicht.

„Die werden die Anhänger alle durchwinken, an einer Eskalation ist niemand interessiert“, ist sich der Vorsitzende der „Eintracht“, Helmut Hölzel, schon vor der Abnahme recht sicher. Dass es keine Beanstandung an ihrem Festwagen geben wird, davon ist auch der Vorsitzende des Schützenvereins, Georg Berg, überzeugt. „Wir haben genau den geforderten Abstand zur Straße eingehalten und die Verkleidung mit stabilen Platten abgedeckt“, begründet er. Auch die Wagenbesetzung vom Push-Verein ist guter Dinge – wie überhaupt die Stimmung sowohl bei den Vereinsvertretern als auch den Kontrolleuren locker ist.

Wehr organisiert Feuerlöscher

Polizeibeamter Jürgen Becker, der die Kontrolle leitet, erklärt: „Worauf wir ein Augenmerk haben, ist die Sicherheit des Fahrzeugs, dass alle Bauten stabil sind, dass die Kupplung intakt und auf den Fahrzeugen auch ein Feuerlöscher ist.“ Natürlich überprüfe man auch die Gültigkeit des Führerscheins.

So geht es von Wagen zu Wagen, kleinere Beanstandungen werden schnell in Ordnung gebracht. Nur das mit dem Feuerlöscher weiß im Vorfeld offenbar nicht jeder, und so werden sie noch rasch von der Feuerwehr organisiert. Ordnungsamtsleiter Achim Weitz ist zufrieden: „Nach dem, was wir gesehen haben, sind die Aufbauten alle in Ordnung. Alles sieht sehr gut aus.“ greg

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019