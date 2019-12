Die Polizei sucht Zeugen für zwei Einbrüche, die sich an Heiligabend an der Bergstraße ereignet haben. In Hirschberg-Leutershausen stiegen Unbekannte nach Angaben eines Sprechers zwischen 13.30 und 20.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Heddesheimer Straße ein. Die Täter schlugen ein Fenster im Erdgeschoss ein, durchsuchten im Innern sämtliche Räume und entwendeten eine Sporttasche sowie 1123,- Euro in bar. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit mehreren hundert Euro.

Ebenfalls am Dienstag, zwischen 10.20 Uhr und 23 Uhr, brachen Unbekannte in Schriesheim in der Straße „Weites Tal“ in ein Einfamilienhaus ein. Dazu überstiegen die Täter zunächst einen Zaun und hebelten ein Küchenfenster auf. Ob sie etwas aus den Wohnräumen entwendeten, ist noch nicht geklärt. Am Fenster entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. In beiden Fällen bitten die Beamten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden: beim Revier Weinheim, Telefon 06201/100 30, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, 0621/174 44 44. agö/pol

